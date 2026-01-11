Πρώτη φορά νικήτρια η Πολωνία (vids)

Η Πολωνία έκανε μεγάλη ανατροπή απέναντι στην Ελβετία στο Σίδνεϊ και κατέκτησε το πρώτο της United Cup, μετά από τρεις παρουσίες σε τελικό!

Όλα αυτά παρά την υπερπροσπάθεια της MVP της διοργάνωσης Μπελίντα Μπέντσιτς, που πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση κόντρα στην Ίγκα Σβιόντεκ, επικράτησε με 3-6, 6-0, 6-3 και έκανε το 5/5 αυτή την εβδομάδα στο μονό!

Εκεί, όμως, μίλησε ο ηγέτης της Πολωνίας, ο ανανεωμένος Χούμπερτ Χούρκατς, που χρειάστηκε τρία σετ για να σταματήσει με 6-3, 3-6, 6-3 τον σπουδαίο Σταν Βαβρίνκα και να ισοφαρίσει τη σειρά σε 1-1.

Τα πάντα, λοιπόν, κρίθηκαν στο μεικτό διπλό, όπου οι αήττητοι Κάβα/Ζιελίνσκι έγιναν οι πρώτοι που νίκησαν φέτος Μπέντσιτς/Πολ (6-4, 6-3) και καθάρισαν τον τίτλο για την ομάδα τους!