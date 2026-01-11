Πρώτη φορά νικήτρια η Πολωνία (vids)

Όλα αυτά παρά την υπερπροσπάθεια της MVP της διοργάνωσης Μπελίντα Μπέντσιτς, που πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση κόντρα στην Ίγκα Σβιόντεκ, επικράτησε με 3-6, 6-0, 6-3 και έκανε το 5/5 αυτή την εβδομάδα στο μονό!
Εκεί, όμως, μίλησε ο ηγέτης της Πολωνίας, ο ανανεωμένος Χούμπερτ Χούρκατς, που χρειάστηκε τρία σετ για να σταματήσει με 6-3, 3-6, 6-3 τον σπουδαίο Σταν Βαβρίνκα και να ισοφαρίσει τη σειρά σε 1-1.
Τα πάντα, λοιπόν, κρίθηκαν στο μεικτό διπλό, όπου οι αήττητοι Κάβα/Ζιελίνσκι έγιναν οι πρώτοι που νίκησαν φέτος Μπέντσιτς/Πολ (6-4, 6-3) και καθάρισαν τον τίτλο για την ομάδα τους!