Τσιτσιπάς: «Έτοιμοι για πόλεμο» (vids)

H Team Greece είναι έτοιμη να μπει στη μάχη του φετινού United Cup και ο Στέφανος Τσιτσιπάς... έδωσε το σύνθημα!

«Τα τελευταία δύο χρόνια που παίζουμε στο United Cup έχουμε δείξει εξαιρετικό ομαδικό πνεύμα», είπε στη σημερινή media day ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας. «Ήταν ένα απίστευτο ταξίδι από την αρχή. Και να που βρισκόμαστε ξανά εδώ, στο Περθ. Νιώθω πως σύντομα θα “βαπτιστούμε” κι εδώ. Έχουμε παίξει εδώ πολλές φορές. Το Περθ μοιάζει σιγά-σιγά να γίνεται μέρος μίας από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας. Χαίρομαι που επιστρέψαμε. Ελπίζω πραγματικά ότι κάθε ένας από τους συμπαίκτες μας είναι έτοιμος και προετοιμασμένος για πόλεμο. Πάμε δυνατά. Είμαστε μαχητές. Είμαστε Έλληνες, οπότε θα προσπαθήσουμε να το εκμεταλλευτούμε στο έπακρο».

Η Μαρία Σάκκαρη, από την πλευρά της, είπε: «Ήταν μια πολύ, πάρα πολύ δύσκολη σεζόν πέρσι. Δεν θα πω ψέματα. Δεν ήταν εύκολο να τη διαχειριστώ, αλλά ταυτόχρονα νιώθω ότι έμαθα πολλά. Είχα λίγο χρόνο να ανακάμψω και να σκεφτώ τι θέλω να βελτιώσω για τη φετινή σεζόν. Είχα πέντε εβδομάδες πολύ καλών προπονήσεων και τον χρόνο να δουλέψω σκληρά και να σκεφτώ τα πράγματα πάνω στα οποία θέλω να επικεντρωθώ. Πήγε πολύ καλά, αλλά τα αποτελέσματα θα δείξουν πόσο καλή δουλειά κάναμε».

Για τις αναμετρήσεις της με Ναόμι Οσάκα και Έμα Ραντουκάνου ανέφερε: «Είναι πολύ, πολύ δύσκολα παιχνίδια. Δύο εντελώς διαφορετικές παίκτριες. Η Ναόμι είναι μια εξαιρετικά επιθετική. Έπαιξε πολύ καλά στο δεύτερο μισό της περσινής σεζόν. Η Έμα - έχω αρνητικό ρεκόρ απέναντί της, το γνωρίζω - αλλά είναι μια σταθερή παίκτρια. Και οι δύο είναι πολύ δύσκολες αντίπαλοι. Όπως είπα, έχω δουλέψει πάνω σε συγκεκριμένα πράγματα. Θα προσπαθήσω να τα βγάλω στο γήπεδο και να δω πώς θα πάει».

Η Ελλάδα ξεκινάει αύριο (2/1) την προσπάθειά της και πρώτη θα μπει στο court της RAC Arena του Περθ η Μαρία, που θα τεθεί αντιμέτωπη με την Οσάκα (11.00, ΕΡΤ2). Στη συνέχεια ο Τσιτσιπάς θα παίξει με τον Σιντάρο Μοτσιζούκι, ενώ το tie θα κλείσει με το μεικτό διπλό.

Τη Δευτέρα (5/1) θα διεξαχθεί η αναμέτρηση με τη Μεγάλη Βρετανία, με τον Τσιτσιπά να παίζει στις 11.00 με τον Μπιλ Χάρις και τη Σάκκαρη να μονομαχεί με τη Ραντουκάνου αμέσως μετά, πριν πέσει η αυλαία με το διπλό.

Αν η Team Greece περάσει στα προημιτελικά (περνούν οι τρεις πρώτοι κάθε γκρουπ του Περθ και η καλύτερη δεύτερη), θα επιστρέψει στο court στις 7 του μήνα.