Στο Μπρίσμπεϊν η πολυαναμενόμενη επιστροφή του Κυργιου

Ο Νικ Κύργιος μπαίνει ξανά στο κορτ, εξασφαλίζοντας wildcard για το τουρνουά του Μπρίσμπεϊν (4–11 Ιανουαρίου), σε μια κίνηση που σηματοδοτεί την προσπάθειά του να επιστρέψει στο Αυστραλιανό Όπεν.

Έπειτα από δύο χρόνια συνεχών τραυματισμών, ο 30χρονος Αυστραλός έχει δώσει μόλις πέντε αγώνες στο μονό μέσα στο 2025, με πιο πρόσφατο τον Μάρτιο στο Μαϊάμι. Καταλαμβάνει τη θέση Νο673 στην παγκόσμια κατάταξη και, χωρίς protected ranking, θα χρειαστεί εκ νέου wildcard για να βρεθεί στο πρώτο Grand Slam της χρονιάς (18 Ιανουαρίου).

Νικητής στο Μπρίσμπεϊν το 2018, ο Κύργιος βλέπει τη διοργάνωση ως κρίσιμο τεστ αγωνιστικής κατάστασης. Στο πρόγραμμα προετοιμασίας του περιλαμβάνεται και η συμμετοχή στο Κούγιονγκ Κλάσικ, ενώ στις 28 Δεκεμβρίου θα αγωνιστεί σε exhibition αναμέτρηση τύπου «μάχη των φύλων» με την κορυφαία του κόσμου, Αρίνα Σαμπαλένκα, στο Ντουμπάι.

Μια επιστροφή με ιδιαίτερο βάρος για μια από τις πιο χαρισματικές αλλά και πολυσυζητημένες μορφές του σύγχρονου τένις.