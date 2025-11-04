Δεν επιβεβαιώνει για Τορίνο ο Τζόκοβιτς

Διέψευσε, λοιπόν, τον πρόεδρο της ιταλικής ομοσπονδίας Άντζελο Μπινάγκι, που ανακοίνωσε χθες ότι ο θρυλικός Σέρβος θα παίξει στο ATP Finals (9-16/11).
«Δεν ξέρω από πού πήρε (ο Μπινάγκι) αυτές τις πληροφορίες, σίγουρα όχι από εμένα ή την ομάδα μου», είπε ο 38χρονος Σέρβος στη συνέντευξη τύπου μετά το ματς με τον Αλεχάντρο Ταμπίλο στο Hellenic Championship. «Θα αποφασίσω στο τέλος αυτού του τουρνουά».
Αν ο Νόλε αποφασίσει να αποσυρθεί από τη διοργάνωση, τότε Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ και Λορέντζο Μουζέτι θα βρεθούν στο Τορίνο, ό,τι και αν κάνει ο Ιταλός στην Αθήνα.
Σε διαφορετική περίπτωση, ο Μουζέτι θα περάσει μόνο αν κατακτήσει τον τίτλο στο Hellenic Championship.