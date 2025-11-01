Έσωσε δύο ματς πόιντ και πέρασε στα ημιτελικά ο Ζβέρεφ (vid)

Πήρε τη συναρπαστική αναμέτρηση με τον Ντανίλ Μεντβέντεφ ο Σάσα Ζβέρεφ και συνεχίζει την πορεία προς υπεράσπιση του τίτλου του στο Παρίσι!

Αλύγιστος ο 28χρονος Γερμανός (Νο.3), έσωσε δύο ματς πόιντ του 29χρονου Ρώσου (Νο.13) στο 4-5 του τρίτου σετ και επικράτησε με 2-6, 6-3, 7-6(5) σε 2.5 ώρες, για να κλείσει θέση στα ημιτελικά του Paris Masters.

Ο Ζβέρεφ έχει σήμερα (περίπου στις 17.30) μεγάλο ραντεβού με τον Γιάνικ Σίνερ, ενώ ο Μεντβέντεφ έχασε κάθε πιθανότητα πρόκρισης στο ATP Finals, ακόμα και ως alternate.

Στον άλλο ημιτελικό (15.30) θα αναμετρηθούν Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ και Αλεξάντερ Μπούμπλικ, που εξακολουθούν να ελπίζουν για Τορίνο. Ειδικά ο 25χρονος Καναδός, που θα πάρει το τελευταίο εισιτήριο για τη διοργάνωση, αν κατακτήσει τον τίτλο στο Παρίσι.