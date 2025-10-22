Πρεμιέρα διάρκειας 58 λεπτών για τον Σίνερ (vids)

Εκπληκτικός ο Γιάνικ Σίνερ, ξεπέρασε το πρώτο του εμπόδιο στη Βιέννη και επιβεβαίωσε την... άνεσή του στα indoor courts!

Χάνοντας συνολικά μόλις 4 πόντους στο σερβίς του, ο 24χρονος Ιταλός (Νο.2) διέλυσε με 6-0, 6-2 τον Ντάνιελ Άλτμαϊερ (Νο.51) και έκλεισε ραντεβού στη φάση των «16» με τον συμπατριώτη του Φλάβιο Κομπόλι.

Ο Σίνερ έχει τώρα έξι σερί νίκες στο Erste Bank Open, καθώς είχε φύγει με τον τίτλο και το 2023, στην τελευταία του παρουσία στη Βιέννη. Θυμίζουμε ότι το περασμένο Σάββατο ήταν νικητής στο Six Kings Slam και έβαλε στην τσέπη και 6 εκατομμύρια δολάρια!

Καλά τα πάει τελευταία, πάντως, και ο Ντανίλ Μεντβέντεφ, που πριν από λίγες μέρες κατέκτησε το τρόπαιο στο Αλμάτι. Ο 29χρονος Ρώσος λύγισε με 6-4, 6-7(7), 6-2 τον Νούνο Μπόρζες και θα παίξει στον δεύτερο γύρο με τον Κορεντέν Μουτέ.

The perfect start 👌@janniksin needs just 58 minutes to defeat Altmaier 6-0 6-2 to reach round two in Vienna.@ErsteBankOpen | #ErsteBankOpen pic.twitter.com/eIpi20MNb6 — ATP Tour (@atptour) October 22, 2025