Αποκλεισμός για Σάκκαρη στο τουρνουά του Τόκιο

Η Ελληνίδα τενίστρια ηττήθηκε από την Λέιλα Φερνάντες με 2-0 σετ και έμεινε εκτός συνέχειας του τουρνουά που διεξάγεται στο Τόκιο.

H Σάκκαρη πήρε το πρώτο game διατηρώντας το σερβίς της, με την Φερνάντες να απαντά, ενώ η Καναδή έκανε το break στο game 3 με την κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια να απαντάει παίρνοντας το προβάδισμα με 2-4.

Η Σάκκαρη έφτασε, μάλιστα πολύ κοντά στην κατάκτηση του σετ, όταν προηγήθηκε με 2-5, όμως κάπου εκεί έπαθε ένα blackout, επιτρέποντας στην Φερνάντες να πάρει τέσσερα σερί game.

Τελικά, η Σάκκαρη ισοφάρισε σε 6-6, στέλνοντας το σετ στο τάι μπρέικ, όπου προηγήθηκε με 0-4, όμως και πάλι η Φερνάντες έκανε το comeback και με 7-5, η Καναδή κατέκτησε το πρώτο σετ.

Στο δεύτερο σετ οι δύο αθλήτριες ήταν κοντά μέχρι και το έκτο game, αφού η Φερνάντες στη συνέχεια έτρεξε και πάλι σερί 4-0 για να πάρει τη νίκη και την πρόκριση στον επόμενο γύρο.