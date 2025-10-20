Ξημερώματα Τρίτης αγωνίζεται η Σάκκαρη στο Τόκιο

Τα ξημερώματα της Τρίτης θα αγωνιστεί στο Τόκιο η Μαρία Σάκκαρη, η οποία ανοίγει το πρόγραμμα του κεντρικού court κόντρα στην Λέιλαχ Φερνάντες.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια, Μαρία Σάκκαρη, θα αντιμετωπίσει το Νο.22 του κόσμου στο πρώτο ματς του Center Court του Ariake Coliseum, στις 04:30 το πρωί ώρα Ελλάδας.

Η νικήτρια της δυνατής αναμέτρησης θα κοντραριστεί με την Έλενα Ριμπακίνα στον 20 γύρο του WTA.

Αυτή αναμένεται να είναι η 5η συνάντηση των δύο παικτριών, με τη ν Ελληνίδα τενίστρια να προηγείται με 3-1 νίκες. Η Φερνάντες ωστόσο είχε κερδίσει εμφατικά με 2-0 σετ στην τελευταία μεταξύ τους αναμέτρηση, στο Πεκίνο πριν από λίγες εβδομάδες.

Αργότερα, στο κεντρικό court θα γίνει η αναμέτρηση της Βικτόρια Εμποκό με την Μπιάνκα Αντρέσκου, στη συνέχεια θα ακολουθήσει το ματς της Γουακάνα Σονόμπι με τη Νικόλα Μπαρτουκόβα, ενώ το πρόγραμμα θα κλείσει η Σοφία Κενίν, που θα αντιμετωπίσει τη Μογιόκα Ουτσίμα.