Μπήκε στο κυρίως ταμπλό του Τόκιο η Σάκκαρη

Η Μαρία Σάκκαρη έκανε το δύο στα δύο στο Τόκιο και κέρδισε μια θέση στο κυρίως ταμπλό της διοργάνωσης (WTA 500)!

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (Νο.55) λύγισε τη Σούζαν Λάμενς (Νο.57) με 6-3, 6-3 σε 91 λεπτά και θα έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί σε ένα ακόμα τουρνουά πριν ολοκληρώσει τη φετινή σεζόν.

Στο πρώτο σετ η Σάκκαρη έμεινε πίσω με μπρέικ (2-3), αλλά το πήρε άμεσα πίσω και «χτύπησε» άλλη μια φορά στο όγδοο γκέιμ (5-3), για να κάνει το 1-0 αμέσως μετά στο σερβίς της.

Λόγω βροχής, ο αγώνας διακόπηκε για πάνω από δύο ώρες στο τρίτο γκέιμ του δεύτερου σετ, όμως αυτό μάλλον δεν πτόησε τη Μαρία. Η 30χρονη τενίστρια σημείωσε δύο μπρέικ μετά το 3-3 και πήρε πανάξια τη θέση της στο κυρίως ταμπλό!

Θα παίξει στον πρώτο γύρο του τουρνουά (λογικά την προσεχή Τρίτη) με τη Λέιλα Φερνάντες, Νο.27 στον κόσμο, που κατέκτησε σήμερα τον τίτλο στην Οσάκα. Οι δύο παίκτριες είχαν αναμετρηθεί και στο Πεκίνο, όπου η 23χρονη Καναδή είχε πάρει εύκολα τη νίκη στα δύο σετ.