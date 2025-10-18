Με το... δεξί η Σάκκαρη στα προκριματικά του τουρνουά στο Τόκιο

Η Μαρία Σάκκαρη πανηγύρισε την πρώτη από τις δύο νίκες που χρειάζεται, προκειμένου να προκριθεί στο κυρίως ταμπλό του τουρνουά τένις της κατηγορίας WTA 500 που διεξάγεται στο Τόκιο.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, η οποία είναι Νο 55 στην παγκόσμια κατάταξη, επιβλήθηκε της Τουρκάλας Ζεϊνέπ Σονμέζ (Νο 76 στον κόσμο) με 7-5, 6-3, ύστερα από αγώνα που κράτησε μια ώρα και 36 λεπτά, και προκρίθηκε στον 2ο προκριματικό γύρο του τουρνουά.

Εκεί η Σάκκαρη θα «μονομαχήσει» αύριο (19/10) με την Ολλανδή Σούζαν Λάμενς (Νο.57) με «έπαθλο» μια θέση στο κυρίως ταμπλό του τουρνουά με την επωνυμία "Toray Pan Pacific Open Tennis". Ο αγώνας θα αρχίσει περίπου στις 08.30 το πρωί.

Το field του Τόκιο είναι αρκετά δυνατό, με Νο.1 της διοργάνωσης την Τζάσμιν Παολίνι και Νο.2 την Έλενα Ριμπάκινα, δύο παίκτριες που παλεύουν για την πρόκριση στο WTA Finals του Ριάντ.