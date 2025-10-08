Tεράστιος Σακελλαρίδης, απέκλεισε τον Στρουφ στη Ροάν!

Ο εκπληκτικός Στέφανος Σακελλαρίδης έκανε την ανατροπή κόντρα στον Γιαν Λέναρντ Στρουφ και πήρε το εισιτήριο για τη φάση των «16» του Challenger της Ροάν!

Ο 21χρονος τενίστας (Νο.306), που μπήκε στη διοργάνωση μέσω προκριματικών, λύγισε τον 35χρονο Γερμανό (Νο.4 του ταμπλό και Νο.98 στον κόσμο) με 3-6, 7-6(6), 7-5 σε 1 ώρα και 53 λεπτά και πέτυχε την πρώτη νίκη του σε βάρος παίκτη του Top 100!

Μιλάμε, μάλιστα, για έναν τενίστα που πριν δύο χρόνια είχε φτάσει στο Νο.21 του κόσμου, ενώ έχει νικήσει τέσσερις φορές τον Στέφανο Τσιτσιπά!

Ο Σακελλαρίδης έχασε το κλειστό πρώτο σετ, αλλά κράτησε το επίπεδό του και στο δεύτερο, όπου οι διαφορές λύθηκαν στο τάι μπρέικ. Εκεί ο νεαρός τενίστας ισοφαρίστηκε από το 6-3, όμως εκμεταλλεύτηκε το τέταρτο σετ πόιντ του και έφερε το ματς στα ίσα.

Μεγάλη μάχη έγινε και στο τρίτο σετ, με τους δύο παίκτες να σερβίρουν εξαιρετικά και να πηγαίνουν χέρι-χέρι μέχρι το 5-5. Και ενώ όλα έδειχναν ότι θα είχαμε νέο τάι μπρέικ, ο Στέφανος εκμεταλλεύτηκε το μοναδικό του μπρέικ πόιντ στο σετ (6-5) και στη συνέχεια σέρβιρε με επιτυχία για την τεράστια νίκη!

Θα παίξει στη φάση των «16» με τον Ελβετό Μίκα Μπρούνολντ, Νο.328, και μάλλον έχει καλή ευκαιρία να πάει ακόμα πιο βαθιά στο γαλλικό τουρνουά!

Με την πορεία του στη διοργάνωση, πάντως, έχει ήδη εξασφαλίσει την επιστροφή του στο Top 300 και ελπίζει σε μεγαλύτερη άνοδο μέχρι το τέλος της σεζόν, για να μπει για πρώτη φορά στα προκριματικά του Australian Open.