Εγκατέλειψε ο Μεντβέντεφ, πρώτος τελικός για Τιέν (vid)

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την αναμέτρηση με τον Λέρνερ Τιέν στο Πεκίνο και έμεινε εκτός τελικού.

Συγκεκριμένα, ο 29χρονος Ρώσος ταλαιπωρήθηκε με κράμπες στο τρίτο σετ και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον αγώνα όταν πραγματικά δεν μπορούσε να κινηθεί (4-0)!

Νωρίτερα, πάντως, είχε χάσει μεγάλη ευκαιρία, καθώς κέρδισε με ανατροπή το πρώτο σετ με 5-7 και προηγήθηκε με 1-4 στο δεύτερο. Πήρε, μάλιστα, τις μπάλες να σερβίρει τη νίκη στο 4-5, όμως δέχτηκε δύο συνεχόμενα μπρέικ από τον 19χρονο Αμερικανό, που έστειλε τελικά το ματς σε τρίτο σετ (7-5).

Ο Τιέν έχει πλέον δύο νίκες σε ισάριθμους αγώνες με τον Μεντβέντεφ και θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην καριέρα του σε τελικό της ATP, όπου θα συναντήσει τον Γιάνικ Σίνερ.

Ο Ντανίλ, από την πλευρά του, παραμένει χωρίς τίτλο από τον Μάιο του 2023!