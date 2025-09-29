Σταμάτησε τον Ζβέρεφ και πέρασε στα ημιτελικά ο Μεντβέντεφ (vids)

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ πέτυχε την πέμπτη διαδοχική νίκη του σε βάρος του Σάσα Ζβέρεφ και έκλεισε θέση στους «4» του China Open (ATP 500).

O 29χρονος Ρώσος (Νο.18), φιναλίστ στο Πεκίνο το 2018, υπέταξε τον 28χρονο Γερμανό (Νο.3) με 6-3, 6-3 σε 82 λεπτά και έκλεισε ραντεβού με τον Λέρνερ Τιέν στην τετράδα της διοργάνωσης.

Ο Μεντβέντεφ έχει πλέον 14 νίκες σε 21 αγώνες με τον Ζβέρεφ, ενώ έφτασε στον 60ο ΑΤP ημιτελικό της καριέρας του.

Ο 19χρονος Τιέν (Νο.52), που τον νίκησε φέτος στον δεύτερο γύρο του Australian Open, είδε τον Λορέντζο Μουζέτι (Νο.9) να αποσύρεται τραυματίας στο τρίτο σετ της αναμέτρησής τους (4-6, 6-3, 3-0).

Ο Ιταλός, μάλιστα, δέχτηκε αποδοκιμασίες κατά την αποχώρησή του από το γήπεδο, καθώς οι Κινέζοι δεν τον έχουν «συγχωρέσει» για ξέσπασμά του κατά θεατών (που θεωρήθηκε και ρατσιστικό) , κατά τη διάρκεια προηγούμενου αγώνα του στο Πεκίνο.

Στον άλλο ημιτελικό θα μονομαχήσουν Γιάνικ Σίνερ και Άλεξ Ντε Μινόρ.

