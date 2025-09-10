Τσιτσιπάς: «Παλεύω με τον τραυματισμό μου, προσπαθώ να βρω λύσεις» (vids)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μπορεί να έκανε την πρώτη του προπόνηση στο ΟΑΚΑ εν όψει Davis Cup, όμως δεν είναι 100% βέβαιος ότι θα αγωνιστεί κόντρα στη Βραζιλία.

«Είναι πραγματικά συναρπαστικό που ξαναβρίσκομαι στο ΟΑΚΑ, έχω να έρθω από το 2010 νομίζω,, από τότε που είχαμε τα Challengers εδώ», δήλωσε αρχικά ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας. «Για εμένα είναι συγκινητικό που μετά από τόσα χρόνια έχουμε την δυνατότητα να βρεθούμε και να παίξουμε σε αυτό το στάδιο που δεν υπήρχε στον τενιστικό χώρο. Είναι το πιο ωραίο συναίσθημα που θα έχουμε την ευκαιρία να παίξουμε σε αυτό το όμορφο στάδιο που μας δόθηκε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Ελπίζω να ανακαινιστούν ακόμα περισσότερο οι εγκαταστάσεις, ώστε τα tie μας να είναι στάνταρ εδώ πέρα».

Σε ό,τι αφορά τη σωματική του κατάσταση, τα νέα δεν είναι και τόσο καλά, αφού αποκάλυψε ότι οι ενοχλήσεις στη μέση επανήλθαν στο US Open. «Αισθάνομαι πολύ καλά, πολύ καλύτερα από ό,τι αισθανόμουν πριν από δύο-τρεις εβδομάδες. Το US Open ήταν σχετικά δύσκολο διότι μπήκα στον πρώτο αγώνα και δεν ήμουν σίγουρος αν θα τον τελειώσω. Στο πρώτο σετ είχα πολλές αρνητικές σκέψεις, ότι μπορεί και να σταματούσα κάποια στιγμή μέσα στον αγώνα. Άρχισα να νιώθω πολύ καλύτερα με το σώμα μου στο δεύτερο και στο τρίτο σετ, νομίζω ότι ζεστάθηκα κιόλας, και τα προβλήματα που περνάω εξαφανίστηκαν. Δεν ήταν ευχάριστο US Open, με την έννοια ότι περίμενα να είμαι καλύτερα σωματικά με τον τραυματισμό και να μην βρεθώ σε αυτή την κατάσταση. Με τον Άλτμαϊερ δύο φορές χρειάστηκα ιατρικό τάιμ άουτ σε περίεργες στιγμές του αγώνα, κάτι που δεν συνηθίζω. Μου έτυχαν απρόβλεπτα σε αυτά τα τουρνουά και ενδιάμεσα, κάτι που δεν είδε ο κόσμος, γιατί πολλά έγιναν στις προπονήσεις και εκτός ματς, Παλεύω με τον τραυματισμό μου αυτή τη στιγμή, προσπαθώ να βρω λύσεις, προσπαθώ να δω ειδικούς, πηγαίνω παντού να μάθω όσο το δυνατόν περισσότερα γι' αυτό που περνάω. Ελπίζω να το ξεπεράσω σύντομα».

Αβέβαιος για Βραζιλία: «Δεν θέλω να υποσχεθώ πολλά πράγματα»

Όλα αυτά, παρότι πριν από μερικές εβδομάδες φαινόταν σχεδόν βέβαιος ότι είχε βρει λύση στο πρόβλημά του. «Στο αμερικανικό swing, στο Τορόντο, στο Σινσινάτι και το Ουίνστον Σέιλεμ - αν και εκεί άρχισαν κάποιες ενοχλήσεις - δεν υπήρξαν πολλά προβλήματα, δεν χρειάστηκε να σταματήσω προπονήσεις, να προπονηθώ λιγότερο από ό,τι συνηθίζω. Εκεί βρήκαμε την ισορροπία με την ομάδα, βρήκαμε ένα περιθώριο να βάλουμε τη σωστή δουλειά που θέλαμε τόσο καιρό. Το άγχος και το στρες έπαιξαν κάποιο ρόλο στο να γυρίσει ο τραυματισμός. Το πιο περίεργο είναι ότι έκανα προπόνηση πριν μπω στον πρώτο μου αγώνα στο US Open και ένιωθα καταπληκτικά, τέλεια. Όλοι νιώθουμε άγχος και δεν βοηθάει και το ότι δεν έχω κερδίσει πολλά ματς τελευταία. Μπήκα, λοιπόν, στον αγώνα και άρχισα απευθείας να νιώθω αυτό που ένιωθα τόσο καιρό καιρό. Και αυτό με στενοχωρεί γιατί έχω βάλει τόση πολλή δουλειά, έχω δουλέψει άπειρες ώρες για να προετοιμαστώ και μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο συνειδητοποίησα ότι μπορεί να μην ήμουν καν σε κατάσταση να παίξω. Εγκεφαλικά αυτό σε ταράζει όταν είσαι μέσα στον αγώνα και έχεις στο μυαλό σου και ότι δεν έχεις κερδίσει πολύ το τελευταίο διάστημα, οπότε αυτός ο συνδυασμός δεν βοηθάει».

Θα παίξει, όμως, κόντρα στη Βραζιλία το προσεχές Σάββατο (13/9); «Δε θέλω να υποσχεθώ πάρα πολλά πράγματα, διότι προσπαθώ αυτή τη στιγμή να ξεφορτωθώ το τραύμα που έχω υποστεί τις τελευταίες εβδομάδες. Δεν είμαι σίγουρος ακόμα, αλλά θα κάνω το καλύτερο που μπορώ».

Η αποχή από τα social media

Πριν λίγες μέρες ο Στεφ εξέπληξε με την απόφασή του να κάνει μην ακολουθεί κανέναν στα social media. Εξήγησε, λοιπόν, τι συνέβη: «Μίλησα με την ομάδα που με βοηθάει με τα μέσα κοινωνική δικτύωσης και επέλεξα να κάνω unfollow όλους τους ανθρώπους που ακολουθούσα στα social media. Δεν έχει να κάνει με τους ανθρώπους που έκανα follow, αλλά περισσότερο με το ότι θέλω να ανεξαρτητοποιηθώ από τα social media. Το τελευταίο διάστημα με όλα τα ταξίδια και το στρες που περνάω, βρίσκω την ηρεμία μου, αποσυνδέομαι από το άγχος μέσω των social media, το οποίο είναι λάθος. Βγάζω όλο μου το στρες μπαίνοντας στα social media και κοιτώντας με τις ώρες βίντεο κλπ, επειδή μου αρέσουν. Συνειδητοποίησα ότι θα μου κάνει καλό αν βάλω έναν στόχο για τα επόμενα ένα, δύο, τρία χρόνια ή και παραπάνω, να μη χρησιμοποιώ social media. Έχω μια ομάδα που κάνει τα επαγγελματικά μου, κρατώντας την αυθεντικότητά μου, που για εμένα είναι πολύ σημαντικό. Ο σκοπός μου είναι να δείξω ότι βγαίνω εκτός social media και να δώσω ένα κίνητρο στα μικρά παιδιά, που είτε κάνουν αθλητισμό είτε όχι, να βγουν και αυτά. Έχει να κάνει με την ψυχική υγεία, κάτι που έχουν αναφέρει πρόσφατα και οι Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ, Ανρέι Ρούμπλεφ και Ναόμι Οσάκα και ήθελα κι εγώ να το στηρίξω αυτό. Ένα από τα αρνητικά που έχω προσέξει είναι ότι συγκρίνουν τη ζωή σου με τις ζωές άλλων ανθρώπων και δεν βλέπουν την πραγματικότητα, Βλέπουν μια ωραία εκδοχή. Θέλω τα μικρά παιδιά να αφοσιωθούν στην πραγματική ζωή, κάνοντας αθλητισμό, βγαίνοντας έξω, κάνοντας δραστηριότητες που έκανα κι εγώ μικρός. Να υπάρξει καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους και να πάμε εκεί που ήμασταν παλιά».

Στη συνέχεια μίλησε για την εθνική μπάσκετ και τον φίλο του τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. «Είναι καταπληκτικό που περνάμε αυτές τις στιγμές όχι μόνο με το ελληνικό τένις, αλλά και με αθλήματα που βλέπουμε να ανεβαίνουν συνεχώς. Το μπάσκετ είναι μια μεγάλη μου αγάπη. Έχω τρέλα με το μπάσκετ και παρακολουθώ και το ΝΒΑ, μου έχει δώσει ο Γιάννης τους κωδικούς του για το ΝΒΑ Channel! Tου είμαι ευγνώμων γι' αυτό, του έδωσα κι εγώ τους κωδικούς μου στο Tennis TV! Είναι όμορφο που έχουμε μια τέτοια αθλητική σχέση και δίνουμε ώθηση ο ένας στον άλλον μέσω των αθλημάτων μας. Είναι πολύ υγιές. Τους εύχομαι καλή τύχη, θα τους δούμε την Παρασκευή, το έχουμε πει με την ομάδα. Για εμάς είναι μεγάλη στιγμή και θα τους υποστηρίξουμε στο φουλ».

«Ελπίζω να είμαστε γείτονες με τον Νόλε»

Του είχε λείψει να παίζει μπροστά σε Έλληνες φιλάθλους; «Πάρα πολύ! Είναι η μεγαλύτερη χαρά να παίζω σε τέτοια γήπεδα, να έχουμε τη δυνατότητα να επανασυνδεόμαστε με τους Έλληνες που δεν έχουν την ευκαιρία να δουν τένις πολύ συχνά. Φέτος, πάντως, θα γίνει το 250άρι στην Αθήνα και για μένα είναι καταπληκτικό που θα έχουμε την ευκαιρία να ζήσουμε το ATP tour στην Ελλάδα. Η Ελλάδα φαίνεται ότι επανέρχεται. Βλέπω ένα λαμπρό μέλλον και είμαι πολύ ικανοποιημένος».

Ο Στέφανος ανέφερε, τέλος, ότι σκοπεύει να παίξει στην Αθήνα αν και «υπάρχουν πολλές παράμετροι», ενώ για τη μετακόμιση του Νόβακ Τζόκοβιτς στα νότια προάστια είπε «ελπίζω να είμαστε γείτονες να κάνουμε καμία προπόνηση μαζί!».

Η αναμέτρηση με τη Βραζιλία θα γίνει στο ΟΑΚΑ στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου.