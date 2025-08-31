Πλήρωσε τα λάθη της και έμεινε εκτός τέταρτου γύρου η Σάκκαρη (vids)

Την πέμπτη ήττα της σε ισάριθμους αγώνες με την Μπέατριζ Χαντάτζ Μάια γνώρισε η Μαρία Σάκκαρη και αποκλείστηκε από το US Open.

Κατώτερη των περιστάσεων η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (Νο.64), έχασε με 6-1, 6-2 σε μόλις 70 λεπτά από την εξαιρετική Βραζιλιάνα (Νο.22) και έμεινε εκτός τέταρτου γύρου στο αμερικανικό σλαμ. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ματς άρχισε λίγο πριν τις 23.30 ώρα Νέας Υόρκης!

Είναι φανερό ότι το match-up δεν ταιριάζει στη Μαρία, όμως η αλήθεια είναι ότι δεν είχε και υπομονή στο παιχνίδι της, σε αντίθεση με την αντίπαλό της που ήταν σταθερότατη και πραγματικό... τείχος. Η 30χρονη τενίστρια επέλεξε να ρισκάρει για να τη λυγίσει και το ρίσκο έφερε λάθη, τα οποία και την «καταδίκασαν».

Για να καταλάβετε τη διαφορά, η Σάκκαρη υπέπεσε σε 23 αβίαστα λάθη, ενώ η Χαντάτζ Μάια μόλις σε 7, δύο από τα οποία ήταν double faults στο τελευταίο γκέιμ!

Μεγάλη διαφορά υπήρχε και στο σερβίς, με τη Βραζιλιάνα να κερδίζει το 83% των πόντων πίσω από το πρώτο και τη Σάκκαρη να κερδίζει μόλις το 43%!

Με δύο σερί μπρέικ μετά το 2-1 του πρώτου σετ, η Χαντάντ Μάια πήρε μεγάλο προβάδισμα με 5-1 και παρότι πιέστηκε από τη Μαρία στο επόμενο γκέιμ (0/2 μπρέικ πόιντ), έβαλε τις βάσεις για τη νίκη της.

Η Σάκκαρη μπήκε πιο δυνατά στο δεύτερο σετ και η ισορροπία διατηρήθηκε μέχρι το 2-2, ωστόσο η Χαντάντ Μάια πέτυχε και πάλι δύο συνεχόμενα μπρέικ, για να πάρει τις μπάλες να σερβίρει για τη νίκη στο 5-2.

Με δύο διπλά λάθη η Βραζιλιάνα κράτησε προσωρινά τη Μαρία στο παιχνίδι (15-40), όμως η Ελληνίδα τενίστρια δεν απέφυγε ούτε σε αυτό το σημείο τα λάθη και η Χαντάντ Μάια σφράγισε την πρόκριση με τέσσερις σερί πόντους.

Είναι η δεύτερη διαδοχική χρονιά που περνάει στον τέταρτο γύρο του US Open και θα βρει εκεί την Αμάντα Ανισιμόβα, που απέκλεισε με 6-4, 4-6, 6-2 την Ζάκλιν Κρίστιαν.

Η Μαρία φεύγει από τη Νέα Υόρκη με δύο νίκες που θα την ανεβάσουν ακόμα περισσότερο στο ranking και που δείχνουν ότι είναι στον σωστό δρόμο.

Ο επόμενος σταθμός της είναι η αγαπημένη της Γουαδαλαχάρα, το 500άρι της WTA που θα ξεκινήσει στις 8 Σεπτεμβρίου.

Beatriz Haddad Maia takes the first set from Maria Sakkari 6-1, thanks in part to points like this 👇 pic.twitter.com/mHLqHAfLCb — US Open Tennis (@usopen) August 31, 2025