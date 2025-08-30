Μεγάλο τεστ για τη Σάκκαρη

Η Μαρία Σάκκαρη εμφανίζεται ολοένα και καλύτερη τις τελευταίες εβδομάδες και στην επόμενη αποστολή της στη Νέα Υόρκη έχει την ευκαιρία να αποδείξει ότι πραγματικά έχει αλλάξει επίπεδο!

Η 30χρονη Ελληνίδα (Νο.64) καλείται να νικήσει για πρώτη φορά στην καριέρα της την Μπέατριζ Χαντάτζ Μάια (Νο.22), μια παίκτρια που πέρα από τις αδιαμφησβήτητες ικανότητές της, θα έχει λογικά μαζί της και το πολύ «θερμό» βραζιλιάνικο κοινό.

Η Μαρία έχει συναντήσει άλλες τέσσερις φορές στην καριέρα της τη Βραζιλιάνα και μετράει ισάριθμες ήττες, με τελευταία αυτή στη Μαδρίτη την περσινή σεζόν. Θα πρέπει, λοιπόν, να αφήσει πίσω της στο παρελθόν και να κατεβεί στον αγώνα με την αυτοπεποίθηση που τη διακρίνει στις πρόσφατες αναμετρήσεις της! Διότι αγωνιστικά, εννοείται ότι είναι σε θέση να χτυπήσει της 29χρονη αντίπαλό της.

Ο αγώνας αυτός θα κλείσει το πρόγραμμα στο Louis Armstrong Stadium, δηλαδή αναμένεται να αρχίσει περίπου στις 04.00-05.00 (Eurosport 2) το πρωί της Κυριακής (31/8). Θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη του πρώτου βραδινού ματς ανάμεσα στον Σάσα Ζβέρεφ και τον Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ (02.00).

Όποια παίκτρια περάσει στη φάση των «16», θα βρει εκεί τη νικήτρια του ματς Ανισιμόβα-Κρίστιαν.

Απόψε επιστρέφουν στο court και οι Γιάνικ Σίνερ, Λορέντζο Μουζέτι, Ίγκα Σβιόντεκ, Κόκο Γκοφ και κλείνει ο τρίτος γύρος αμερικανικού σλαμ.

Το πρόγραμμα στα δύο μεγάλα γήπεδα:

Arthur Ashe (18.30)

Φρεχ-Γκοφ

Σίνερ-Σαποβάλοφ

(όχι πριν τις 02.00)

Καλίνσκαγια-Σβιόντεκ

Μπούμπλικ-Πολ

Louis Armstrong (18.00)

Μουζέτι-Κομπόλι

Κασάτκινα-Οσάκα

(όχι πριν τις 02.00)

Ζβέρεφ-Αλιασίμ

Χαντάτζ Μάια-Σάκκαρη

