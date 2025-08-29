Κλείνει το πρόγραμμα στο Louis Armstrong η Σάκκαρη

Επιστρέφει στα μεγάλα courts του US Open η Μαρία Σάκκαρη και θα διεκδικήσει τα ξημερώματα της Κυριακής (31/8) την πρόκριση στον τέταρτο γύρο της διοργάνωσης.

Η 30χρονη Ελληνίδα (Νο.64) καλείται να νικήσει για πρώτη φορά στην καριέρα της την Μπέατριζ Χαντάτζ Μάια (Νο.22) και η αναμέτρησή τους θα κλείσει το πρόγραμμα στο Louis Armstrong Stadium, δηλαδή αναμένεται να αρχίσει περίπου στις 04.00-05.00 (Eurosport 2). Θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη του πρώτου βραδινού αγώνα ανάμεσα στον Σάσα Ζβέρεφ και τον Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ (02.00).

Η Μαρία έχει συναντήσει άλλες τέσσερις φορές στην καριέρα τη Βραζιλιάνα και μετράει ισάριθμες ήττες, με τελευταία αυτή στη Μαδρίτη την περσινή σεζόν.

Όποια παίκτρια περάσει στη φάση των «16», θα βρει εκεί τη νικήτρια του ματς Ανισιμόβα-Κρίστιαν.

Aύριο επιστρέφουν στο court και οι Γιάνικ Σίνερ, Λορέντζο Μουζέτι, Ίγκα Σβιόντεκ, Κόκο Γκοφ και κλείνει ο τρίτος γύρος αμερικανικού σλαμ.

Το πρόγραμμα στα δύο μεγάλα γήπεδα:

Arthur Ashe (18.30)

Φρεχ-Γκοφ

Σίνερ-Σαποβάλοφ

(όχι πριν τις 02.00)

Καλίνσκαγια-Σβιόντεκ

Μπούμπλικ-Πολ

Louis Armstrong (18.00)

Μουζέτι-Κομπόλι

Κασάτκινα-Οσάκα

(όχι πριν τις 02.00)

Ζβέρεφ-Αλιασίμ

Χαντάτζ Μάια-Σάκκαρη

Δείτε το πλήρες πρόγραμμα εδώ.