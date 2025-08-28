Ένταση ανάμεσα σε Οσταπένκο και Τάουνσεντ στο φιλέ (vids)

Δεν τελείωσε και πολύ... ομαλά η αναμέτρηση της Τέιλορ Τάουνσεντ και τη Γέλενα Οσταπένκο στο US Open.

H 29χρονη Αμερικανίδα έκανε την έκπληξη και επικράτησε με 7-5, 6-1, όμως εξεπλάγη όταν πήγε στο φιλέ και δέχτηκε επίθεση από την αντίπαλό της.

Η νικήτρια του Roland Garros 2016 τα έβαλε μαζί επειδή δεν ζήτησε συγγνώμη για έναν πόντο που πήρε με τη βοήθεια του φιλέ και ακολούθησε μεγάλη ένταση, με την Τάουνσεντ να ακούγεται να λέει «πρέπει να μάθεις να παίρνεις καλύτερα την ήττα».

Η νικήτρια μίλησε μετά τον αγώνα στο ESPN και ανέφερε ότι η Λετονή τής είπε ότι δεν έχει τρόπους και παιδεία και «θα δούμε τι θα γίνει όταν βγούμε εκτός ΗΠΑ».

Η Οσταπένκο εξήγησε σε story της στο Instagram τι συνέβη και κατηγόρησε την Τάουνσεντ για έλλειψη σεβασμού, θεωρώντας ότι συμπεριφέρθηκε έτσι επειδή έπαιξε «εντός έδρας».

Taylor Townsend and Jelena Ostapenko got in a heated interaction after their second round match at the US Open.



Townsend is on to the third round. pic.twitter.com/cOIYzoyfmG — ESPN (@espn) August 27, 2025

😭👏 Townsend to Ostapenko:



“You can learn how to take a loss better” pic.twitter.com/L0m5GGAVC6 — Olly Tennis 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) August 27, 2025