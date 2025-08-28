Με άνεση στον τρίτο γύρο του US Open ο Αλκαράθ

Ο Ισπανός τενίστας χωρίς να... ιδρώσει επικράτησε του Ματίας Μπελούτσι με 3-0 σετ (6-1, 6-0, 6-3), πανηγυρίζοντας την πρόκρισή του στον τρίτο γύρο του US Open.

Ο Αλκαράθ μπήκε με το πόδι πατημένο στο... γκάζι και πήρε το πρώτο σετ με άνεση, επικρατώντας του Ιταλού με 6-1, συνεχίζοντας με τον ίδιο κυριαρχικό τρόπο και στο δεύτερο σετ (6-0).

Στο τρίτο σετ η κούραση έκανε την εμφάνισή της, με τον Αλκαράθ πάντως να έχει πάντα τον έλεγχο, φτάνοντας έτσι στην επικράτηση με 3-0 σετ, συνεχίζοντας την πορεία του χωρίς να έχει χάσει σετ.

Στον τρίτο γύρο ο Αλκαράθ θα τεθεί αντιμέτωπος με τον Λουτσιάνο Ντάρντερι, Νο34 στην παγκόσμια κατάταξη, στην πρώτη συνάντηση των δύο τενιστών σε Grand Slam διοργάνωση.