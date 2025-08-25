Έξω η Κις, οριστικό «αντίο» από Κβίτοβα (vids)

Οδυνηρή ήττα στον πρώτο γύρο της Νέας Υόρκης γνώρισε η φετινή νικήτρια του Australian Open.

Ο λόγος για την Μάντισον Κις, Νο.6 στον κόσμο, που έχασε με 6-7(10), 7-6(3), 7-5 από τη Ρενάτα Σαρασούα (No.82) μετά από μεγάλη μάχη διάρκειας 3 ωρών και 10 λεπτών, απογοητεύοντας το κοινό του Arthur Ashe Stadium.

H 30χρονη Αμερικανίδα πήρε το δραματικό πρώτο σετ και προηγήθηκε με 0-3 στο δεύτερο, όμως «καταδικάστηκε» από τα 89 αβίαστα λάθη της! Η 27χρονη Μεξικανή, από την άλλη, πάλεψε με όλες τις δυνάμεις, έδειξε ψυχραιμία στο φινάλε και έφτασε στην πρώτη Top 10 νίκη της καριέρας της.

Θα παίξει στον δεύτερο με την Ντιάν Παρί, που έβαλε τέλος στην υπέροχη καριέρα της Πέτρα Κβίτοβα. Η 35χρονη Τσέχα έχασε με 6-1, 6-0 σε μόλις 52 λεπτά και αποχαιρετάει το επαγγελματικό τένις με 31 τίτλους, δύο από τους οποίους ήταν Grand Slam, αλλά και με ένα χάλκινο ολυμπιακό μετάλλιο. Το πιο σημαντικό, όμως, είναι ότι θα μείνει στην ιστορία ως μια από τις πιο αγαπητές παίκτριες, τόσο για τους φιλάθλους, όσο και για τις συναθλήτριές της...

Στον δεύτερο γύρο πέρασε και η ανεβασμένη Ελενα Ριμπάκινα, που άφησε εκτός με 6-3, 6-0 την Τζουλιέτα Παρέχα και έχει ενδιαφέρον ραντεβού με την ανερχόμενη Τερέζα Βαλέντοβα.

Η Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα, τέλος, έκοψε τη... φόρα της νεαρής Βικτόρια Εμπόκο, την οποία νίκησε με 6-3, 6-2 και θα συναντηθεί τώρα με την Μογιούκα Ουτσιτζίμα.

