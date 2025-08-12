Τσιτσιπάς: «Δεν υπάρχουν σημάδια από τον τραυματισμό μου»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που έχει σήμερα γενέθλια, ολοκλήρωσε άδοξα την πορεία του στο Σινσινάτι, όμως υπάρχει και η θετική πλευρά από την παρουσία του στο τουρνουά: φαίνεται ότι έχει ξεπεράσει το πρόβλημά του στη μέση.

«Ένα πράγμα για το οποίο είμαι σίγουρα χαρούμενος είναι ότι δεν υπάρχουν σημάδια από τον τραυματισμό μου, κάτι που είναι υπέροχο», δήλωσε ο 27χρονος τενίστας, αν και ήταν εμφανώς απογοητευμένος για την ήττα του από τον Μπενζαμέν Μπονζί. «Θα ήταν φανταστικό να με βλέπω να κερδίζω πιο συχνά, αλλά ένα πράγμα για το οποίο είμαι πραγματικά ευγνώμων τώρα είναι ότι μπορώ να τελειώνω τους αγώνες χωρίς να νιώθω δυσφορία ή πόνο στη μέση μου, κάτι που είναι ένα καλό σημάδι. Δεν φανταζόμουν τον εαυτό μου σε αυτή την κατάσταση μέχρι τώρα, οπότε αυτό είναι κάτι που κρατάω. Ελπίζω απλώς να μπορώ να διατηρήσω τη σταθερότητα στη μέση μου και ίσως σιγά-σιγά να αρχίσω να προσθέτω νίκες, κάτι που θα ήταν υπέροχο».

Πολλή κουβέντα έχει γίνει τον τελευταίο καιρό για τη φυσική του κατάσταση, αλλά ο Στέφανος επανέλαβε πως θεωρεί ότι βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο. «Αν πρέπει να αξιολογήσω τη φυσική μου κατάσταση, θα έλεγα ότι είναι αρκετά καλή αυτή τη στιγμή, γιατί έχω κάνει πολύ δουλειά τις τελευταίες εβδομάδες. Ο γυμναστής μου είναι πολύ ικανοποιημένος. Έχει συνεργαστεί με μία από τις καλύτερες παίκτριες στον κόσμο, τη Σερένα Γουίλιαμς, οπότε είμαι σίγουρος ότι η γνώμη του έχει σημασία. Όλοι στην ομάδα είναι ευχαριστημένοι με την πρόοδό μου, την πειθαρχία μου και την εργασιακή μου ηθική. Δεν μπορώ να το αξιολογήσω μόνος μου, γιατί απλώς προσπαθώ να δώσω το καλύτερό μου στο γήπεδο, και αυτοί είναι αυτοί που κρίνουν και μου δίνουν feedback για το αν είναι ικανοποιημένοι με τη δουλειά που κάνω. Διάλεξα ανθρώπους που δουλεύουν σκληρά. Διάλεξα ανθρώπους που πραγματικά θέλουν το καλύτερο για μένα, και είμαι εδώ για το μακροπρόθεσμο. Είμαι εδώ για να βάλω τις ώρες και να ελπίζω σε ένα μεγάλο αποτέλεσμα σύντομα».

Ο επόμενος σταθμός του κορυφαίου Έλληνα τενίστα είναι το Ουίνστον Σέιλεμ (17-23/8), όπου θα κάνει και την πρόβα τζενεράλε του εν όψει Νέας Υόρκης (24/8). «Είναι ένας καλός τρόπος για να πάω στο US Open. Δεν έχω παίξει ποτέ αυτό το τουρνουά, δεν ξέρω πώς είναι να παίζεις εκεί, αλλά σίγουρα βρίσκομαι σε μια κατάσταση που χρειάζομαι αγώνες. Θα το πάω όπως πάει. Ελπίζω απλώς να μπορώ να αρχίσω να χτίζω την αυτοπεποίθησή μου, να αρχίσω να κερδίζω μερικούς αγώνες εδώ και εκεί. Το US Open θα είναι σημαντικό για μένα, οπότε θέλω να είμαι πολύ καλά προετοιμασμένος γι’ αυτό».