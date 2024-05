Πήρε τίτλο με τη νέα του παίκτρια ο Τομ Χιλ (vids)

Τα κατάφερε, μάλιστα, στο Ραμπάτ, εκεί όπου η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της το 2019, με κόουτς τον Βρετανό.

Η 22χρονη Αμερικανίδα, Νο.81 στον κόσμο, νίκησε στον τελικό της διοργάνωσης την Αιγύπτια Μαγιάρ Σερίφ σε σε 72 λεπτά, πολύ πιο ξεκούραστα από τις δύο προηγούμενες αναμετρήσεις της!

Στα προημιτελικά επέστρεψε από το 0-5 στο τρίτο σετ και λύγισε την υπερασπίστρια με 6-4, 4-6, 7-5 Λουτσία Μπροντζέτι, ενώ στα ημιτελικά χρειάστηκε 3 ώρες και 15 λεπτά για να επικρατήσει με 6-7(6), 7-6, 7-6(4) της Βικτόρια Τόμοβα.

Θυμίζουμε ότι η συνεργασία του Χιλ με τη Μαρία ολοκληρώθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο και ξεκίνησε να δουλεύει με τη Στερνς πριν από περίπου έναν μήνα.

Mε τίτλο, όμως, πηγαίνουν στο Roland Garros και οι Κάσπερ Ρουντ, Μάντισον Κις. Ο 25χρονος Νορβηγός νίκησε με 7-5, 6-3 τον Τόμας Μάχατς στη Γενεύη, ενώ η 29χρονη Αμερικανίδα σταμάτησε με 6-1, 6-2 την Ντανιέλ Κόλινς.

