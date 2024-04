Θετικά μηνύματα από Ναδάλ στη Βαρκελώνη (vid)

Ο θρυλικός Ισπανός όχι μόνο προπονείται κανονικά στη Βαρκελώνη, αλλά κατάφερε να πάρει... πανηγυρικά ένα προπονητικό σετ από παίκτη του Top 10!

Συγκεκριμένα, ο Ράφα νίκησε με 6-1 τον Αντρέι Ρούμπλεφ, Νο.7 στον κόσμο, και σκόρπισε αισιοδοξία στους θαυμαστές του.

Ο 37χρονος τενίστας, λοιπόν, θα μπει σήμερα στην κληρωτίδα και αναμένεται να αγωνιστεί φέτος για πρώτη φορά μετά το Μπρίσμπεν.

