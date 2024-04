Σάκκαρη: «Ένα καλό Grand Slam» (vid)

Αρχικά αναφέρθηκε στα δώρα που έκανε σε δύο πιτσιρίκια όταν ολοκληρώθηκε ο αγώνας με τη Βουλγάρα. «Ήταν δύο μικρά παιδιά, φώναζαν μετά από κάθε πόντο, μου έλεγαν τι να κάνω. Μου είπαν να κάνω σερβίς βολέ, αλλά τους είπα ότι δεν πρόκειται να το κάνω! Ήταν χαριτωμένο και ήθελα να τους δώσω κάτι για να θυμούνται το ματς».

Στη συνέχεια εξήγησε πώς έκανε τα δύο μικρά comeback στο πρώτο και το δεύτερο σετ. «Με το επίπεδό μου, την εμπειρία μου, ήμουν σταθερή και δεν έκανα υπερβολικά πράγματα. Είχα πρόβλημα να αποδεχτώ κάποια πράγματα στο court σήμερα, αλλά το κλειδί ήταν ότι πίεσα τον εαυτό μου να τα αποδεχτεί και τα κατάφερα».

Ποια ήταν αυτά τα πράγματα; «Όλες οι γραμμές από την αντίπαλό μου, οι ψηλές μπάλες που έσκαγαν μέσα. Ήμουν 0-40 κάτω, αλλά δεν έκανα κάτι λάθος για να φτάσω σε αυτό το σημείο».

Μίλησε και για τις δυσκολίες της μετάβασης από τις σκληρές επιφάνειες στο χώμα. «Ποτέ δεν είναι εύκολο, είναι δύσκολο από άποψη κίνησης. Είχα μόνο τρεις μέρες, διότι ήθελα να κάνω ένα διάλειμμα μετά το Μαϊάμι. Θα πάρει λίγο χρόνο, εκείνη είχε έναν αγώνα περισσότερο και είχε συνηθίσει περισσότερο τις συνθήκες. Το δέχομαι, όμως, διότι ένιωσα αρκετά καλά».

Παρά τις δύο καλές εμφανίσεις σε Indian Wells και Μαϊάμι, η Μαρία κρατάει ακόμα χαμηλά τους τόνους. «Αποδέχομαι ότι έρχομαι από μια θέση που αισθανόμουν καλά το τένις μου. Ήταν πολλές οι αλλαγές, όπως ξέρετε. Πήγα στο Indian Wells με χαμηλές τις προσδοκίες, είχα χάσει κάθε προπονητικό σετ με 6-1, 6-2, με όποιον και να έπαιζα. Τώρα όποτε παίζω ένα προπονητικό σετ, λέω στον Ντέιβιντ (Γουίτ) ότι θέλω να το χάσω, γιατί αυτό θα σημαίνει ότι θα προχωρήσω στο τουρνουά! Πλάκα κάνω! Δεν είχα προσδοκίες, αλλά ήταν καλό γιατί μετά από καιρό είχα back to back καλά αποτελέσματα σε μεγάλα τουρνουά. Θα ήθελα να είχα πάει καλύτερα στο Μαϊάμι, αλλά είναι από τις ήττες που αποδέχεσαι και λες ότι έκανα κάποια πράγματα σωστά και θα κοιτάξω μπροστά».

Αναφέρθηκε και στη συνεργασία με τον Ντέιβιντ Γουίτ. «Τον ξέρω κάπως καλύτερα τώρα, περάσαμε μαζί αρκετό χρόνο τις τελευταίες εβδομάδες. Θα μείνω σε αυτά που είχα πει στο Indan Wells: είναι φοβερός τύπος, εκπληκτικός προπονητής, μου αρέσει να είμαι μαζί του. Είναι τόσο αστείος! Είχα πει ότι είναι ένας από τους αστείους ανθρώπους που έχω γνωρίσει, τώρα θα πω ότι είναι ο πιο αστείος! Κάνουμε καλή δουλειά, είναι τόσο χαλαρός και αυτό είναι που μου αρέσει περισσότερο».

Η φόρμα της τον τελευταίο καιρό επηρεάζει τους στόχους της; «Δεν επηρεάζει κάτι. Θα το πάω αργά, θα δω πώς θα πάει. Ξέρω ότι είμαι ένας χαρακτήρας που έχει σκαμπανεβάσματα. Θέλω να τα εξαλείψω και να μην έχω πολλές πτώσεις στη σεζόν. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος στόχος μου και θα δούμε πώς θα είναι το ranking στο τέλος της χρονιάς. Είμαστε μακριά ακόμα, έχουμε ακόμα τρία σλαμς, πολλά 1000άρια, οπότε βλέπουμε».

Είπε, τέλος, πότε θα μπορούσε να πει ότι είναι ικανοποιημένη με τον εαυτό της. «Δεν έχω παίξει καλά σε Grand Slam εδώ και καιρό. Μετά από ένα καλό Grand Slam ίσως μπορέσω να το πω και αν έχω κρατήσει αυτή τη σταθερότητα μέχρι το Grand Slam».

