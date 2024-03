Δεν τα κατάφεραν Τσιτσιπάς και Κοκκινάκης (vid)

To πολύπειρο δίδυμο, που έχει κερδίσει τέσσερις τίτλους Grand Slam, επικράτησε με 7-5, 7-6(4) σε 100 λεπτά και πήρε το εισιτήριο για την οκτάδα, όπου θα συναντήσει τους νικητές του ματς Κράβιτς/Πούετζ-Κόρντα/Μάρεϊ.

Ραμ και Σάλσμπουρι πέτυχαν πρώτοι μπρέικ στο τρίτο γκέιμ του αγώνα, όμως Στεφ και Θανάσης κατάφεραν να ισοφαρίσουν σε 4-4 και να ξαναμπούν στη διεκδίκηση του σετ. Ο Στέφανος κράτησε το σερβίς του στη συνέχεια παρά τα δύο μπρέικ πόιντ (4-5), όμως δεν έκανε το ίδιο στο 5-5 ο Θανάσης, με αποτέλεσμα να πάρει προβάδισμα με 6-5 η Νο.3 ομάδα του ταμπλό και να κατακτήσει αμέσως μετά το πρώτο σετ.

Ακόμα πιο κλειστό ήταν το δεύτερο σετ, με τις δύο ομάδες να κρατούν εύκολα ή δύσκολα το σερβίς τους και τελικά να οδηγούνται στο τάι μπρέικ. Εκεί Ραμ και Σάλσμπουρι έσπασαν δύο σερί σερβίς του Στέφανου για να περάσουν μπροστά με 6-3 και τελικά σφράγισαν την πρόκριση στο δεύτερο ματς πόιντ τους.

Ο Τσιτσιπάς, λοιπόν, ολοκληρώνει την παρουσία του στις ΗΠΑ και στρέφει το βλέμμα του στην Ευρώπη και την αγαπημένη του χωμάτινη σεζόν.

Πρώτος σταθμός του θα είναι το Μόντε Κάρλο (7-14/4), από όπου έχει φύγει δύο φορές με το τρόπαιο.

