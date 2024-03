Η κλήρωση της Σάκκαρη στο Μαϊάμι

Το τουρνουά ξεκινάει στις 19 του μήνα και η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια έμαθε απόψε το «μονοπάτι» της.

Περνάει με μπάι στον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης και εκεί θα βρει τη νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στην Άνα Μπλίνκοβα και την Γούε Γουάν. Στο τρίτο γύρο λογικά θα πέσει πάνω στην Νταγιάνα Γιαστρέμσκα, ενώ στον τέταρτο η πιθανότερη αντίπαλος είναι η Γέλενα Οσταπένκο.

Στα προημιτελικά ενδεχομένως να βρει την Έλενα Ριμπάκινα και στα ημιτελικά την Αρίνα Σαμπαλένκα, που είναι το Νο.2 του ταμπλό.

Στο πάνω μέρος του ταμπλό δεσπόζει η παρουσία της Ίγκα Σβιόντεκ, που έχει στη δική της πλευρά τις Κόκο Γκοφ και Τζέσικα Πεγκούλα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Μαϊάμι κάνει το comeback της η Σιμόνα Χάλεπ, της οποίας έληξε η τιμωρία λόγω ντόπινγκ, και θα παίξει στον πρώτο γύρο με την Πάουλα Μπαδόσα. Η νικήτρια αυτού του ματς θα συναντήσει στον δεύτερο γύρο τη Σαμπαλένκα!

Πιθανοί προημιτελικοί (με βάση το ranking)

Σβιόντεκ-Πεγκούλα

Γκοφ-Ζαμπέρ

Σάκκαρη-Ριμπάκινα

Ζενγκ-Σαμπαλένκα

Main draw in Miami, where Iga Swiatek, Aryna Sabalenka, Coco Gauff, and Elena Rybakina are the top seeds.



Notable 1Rs:



Halep-Badosa (winner to face Sabalenka)

Osaka-Cocciaretto

Kerber-Stephens

Venus Williams-Shnaider

Raducanu-Wang Xiyu pic.twitter.com/FzKc5hcTix