Αντίστροφη δυναμική στο ΠΑΟΚ-ΑΕΚ και τα γκολ στο ντέρμπι της Ανδαλουσίας

O ΠΑΟΚ παίζει το τελευταίο του χαρτί για τη διεκδίκηση του τίτλου κόντρα στην ΑΕΚ. Αν η Ένωση δεν χάσει στην Τούμπα θα βρεθεί αγκαλιά με τον δεύτερο σερί τίτλο. Γκολ και υψηλό σκορ αναμένονται στο ντέρμπι μίσους ανάμεσα σε Μπέτις και Σεβίλλη.

Ο ΠΑΟΚ υπερτερεί στα εντός έδρας ματς πρωταθλήματος με την ΑΕΚ (33-25-15), αλλά η «Ένωση» είναι αήττητη στα έξι πρόσφατα μεταξύ τους ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης (0-2-4).

Έχοντας επτά αλλαγές στη σύνθεσή του ο ΠΑΟΚ στην Λαμία (σε σύγκριση με τον αγώνα στον Ολυμπιακό) η εικόνα του ήταν κακή κι έπεσε θύμα έκπληξης αφήνοντας δύο πολύτιμους βαθμούς (1-1). Μάλιστα, έσωσε την ισοπαλία μόλις στο 99’ και πλέον βρίσκεται στο -7 από την κορυφή, με παιχνίδι λιγότερο. Θέλει μόνο νίκη κόντρα στην ΑΕΚ για να διατηρήσει ελπίδες για τη διεκδίκηση του τίτλου. Παράλληλα, χρειάζεται τους βαθμούς ώστε να μην υποχωρήσει στην τέταρτη θέση. Συμπλήρωσε τρία ματς χωρίς νίκη (0-2-1), πέντε αν υπολογιστούν και αυτά με την Κλαμπ Μπριζ στο Κόνφερενς Λιγκ. Μετρά πέντε διαδοχικά γκολ – γκολ, κάνοντας μέτριες επιδόσεις και στην Τούμπα με 1-1-2 και 8/10 Over. Επιστρέφει ο επιθετικός Ζίβκοβιτς. Η ΑΕΚ έκανε την καλύτερη φετινή της εμφάνιση και διέλυσε τον Παναθηναϊκό με 3-0 στο ντέρμπι κορυφής. Με νέα νίκη απόψε, ουσιαστικά, θα αγκαλιάσει τον τίτλο. Έχει τρεις συνεχόμενες νίκες με 5/6 Over αλλά και θέματα στην άμυνα ως φιλοξενούμενη με 8/10 Over και γκολ – γκολ. Μοναδική απουσία ο αμυντικός Μουκουντί. Για τον ΠΑΟΚ το παιχνίδι είναι τελικός, αλλά θα πρέπει να επιστέψει στις δυναμικές εμφανίσεις για να νικήσει τη φορμαρισμένη ΑΕΚ. Πιθανά τα γκολ στο ματς.

Η Μπέτις στάθηκε πολύ καλά στη Βαλένθια, της οποίας επιβλήθηκε 2-1 με αποτέλεσμα να την προσπεράσει και να φιγουράρει στην έβδομη θέση που προσφέρει συμμετοχή στο Κόνφερενς Λιγκ. Δεύτερη σερί νίκη, αλλά είχαν προηγηθεί τέσσερις ήττες, ενώ μετράει 6/7 Over και γκολ – γκολ. Ανταγωνιστική εντός έδρας αλλά με πολλές απώλειες (3-4-2). Επιστρέφει ο αμυντικός Παπασταθόπουλος, λείπουν ο αμυντικός Μπεγιερίν και ο επιθετικός Άβιλα. Η Σεβίλλη αποδείχθηκε πιο ουσιαστική στη συνάντηση με τη Μαγιόρκα και κέρδισε 2-1, πετυχαίνοντας τρίτη νίκη στη σειρά για πρώτη φορά φέτος. Χάρη σε αυτές ανέβηκε στη 13η θέση και δεν θα έχει περιπέτειες αναφορικά με την παραμονή. Επικίνδυνη ως φιλοξενούμενη και έχασε μόνο στη Ρεάλ στις έξι πρόσφατες εξόδους (3-2-1). No Goal και Under οι τέσσερις στις πέντε. Δίχως τον αμυντικό Πεντρόσα, τους μέσους Γκουντέλι, Σόου, Τόρες, Γιανουζάι και τον επιθετικό Μιρ.

Η Μπέτις θέλει τη νίκη για να παίξει στην Ευρώπη και η Σεβίλλη θα κάνει τα πάντα για να την εμποδίσει. Σε υψηλές τιμές ο συνδυασμός με τα γκολ.

600. ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 1Χ&Ο 2,5 3,10

634. ΜΠΕΤΙΣ – ΣΕΒΙΛΛΗ G&O 2,5 2,40