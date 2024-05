Χιλιάδες φίλαθλοι αποχαιρέτησαν τον Ράφα στη Ρώμη (vids)

Χιλιάδες φίλαθλοι περιμέναν τον θρυλικό Ισπανό κάτω από τη γέφυρα του Foro Italico για να τον αποχαιρετήσουν, αφού όλα δείχνουν ότι αυτή ήταν η τελευταία του συμμετοχή στο Internazionali BNL d' Italia, το οποίο έχει κερδίσει δέκα φορές.

Τώρα που έχει ανακοινώσει ότι αυτή είναι (μάλλον) η τελευταία του σεζόν, ο Ράφα ζει πολύ δυνατές στιγμές σε κάθε πόλη που επισκέπτεται...

Drink it all in 😢



The scenes of @RafaelNadal saying goodbye to the @InteBNLdItalia#IBI24 pic.twitter.com/tqANloQO4b