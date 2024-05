Άφησε εκτός Ρώμης τον Ναδάλ ο Χούρκατς (vids)

Εξαιρετικός ο Χούμπερτ Χούρκατς, Νο.9 στον κόσμο, επικράτησε με 6-1, 6-3 σε 93 λεπτά και σημείωσε την πρώτη νίκη του στη Ρώμη μετά το 2020. Το χώμα δεν είναι η καλύτερή του επιφάνεια, όμως κατέκτησε φέτος τον τίτλο στο Εστορίλ και πλέον δείχνει σαφώς πιο επικίνδυνος.

Ο Ράφα, από την άλλη, παρότι έχει στιγμές... παλιού καλού Ράφα, σήμερα ήταν κατώτερος του αναμενομένου και σίγουρα θα είναι δύσκολο να φτάσει στο σημείο να «χτυπήσει» αντιπάλους αυτού του επιπέδου. Η αλήθεια, βέβαια, είναι ότι ο 27χρονος Πολωνός ήταν εκπληκτικός και θα δυσκόλευε οποιονδήποτε και αν είχε απέναντί του...

Λογικά ήταν η τελευταία εμφάνιση του Ναδάλ στη Ρώμη, από όπου έχει φύγει νικητής δέκα φορές, και μένει να δούμε αν θα οριστικοποιήσει τη συμμετοχή του στο Roland Garros (26/5). Θυμίζουμε πως έχει πει ότι θα βρεθεί στο Παρίσι μόνο αν νιώσει 100% έτοιμος για να λάβει στη διοργάνωση. Δεν είναι εύκολο, άλλωστε, στην κατάστασή του να αγωνιστεί σε αγώνες best of five.

Για να επιστρέψουμε στον νικητή, ο Χούρκατς πέρασε στη φάση των «32» του Internazionali και θα βρει εκεί τον Αργεντινό Τομάς Ετσεβέρι, που άφησε εκτός με 6-3, 7-5 τον Βραζιλιάνο Τιάγκο Βιλτ. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Πολωνός έπαιξε για πρώτη φορά στην καριέρα του με τον Ναδάλ.

A win to remember 👏@HubertHurkacz takes out 10-time champ Nadal in the Spaniards' expected last appearance at the @InteBNLdItalia#IBI24 pic.twitter.com/Z3q6XVsOsj