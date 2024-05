Πήγε να δει Ολυμπιακό στο πόλο ο Σάσα Βεζένκοφ - Δίπλα στη σύντροφό του Νικόλ Ελευθεριάδου

Ο Σάσα Βεζένκοφ διανύει περίοδο ξεκούρασης, καθώς οι Σακραμέντο Κινγκς αποκλείστηκαν στα play-in του ΝΒΑ και έτσι οι φετινές διακοπές ξεκίνησαν αρκετά νωρίς. Ο Boύλγαρος φόργουορντ βρίσκεται το τελευταίο διάστημα στην Ελλάδα και όπως είναι λογικό δεν μπορούσε να λείψει από τη σημαντική αναμέτρηση του Ολυμπιακού στο πόλο, εκεί που αγωνίζεται η σύντροφος του, Νικόλ Ελευθεριάδου.

Ο Σάσα Βεζένκοφ βρίσκεται στο κολυμβητήριο του Λαιμού Βουλιαγμένης όπου διεξάγεται το Final Four, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση των "ερυθρολεύκων" κόντρα στον Εθνικό. Μάλιστα ο παίκτης των Κινγκς είδε και τον χθεσινό ημιτελικό ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Άλιμο.

Sasha Vezenkov in the women's water polo Greek Cup final cheering for his girlfriend and Olympiacos star Nicol Eleftheriadou pic.twitter.com/a3x7ZyYnMF