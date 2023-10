Κέρδισε το τελευταίο 1000άρι της σεζόν η Σβιόντεκ (vids)

Ασυναγώνιστη στο Πεκίνο η Ίγκα Σβιόντεκ, νίκησε στα δύο σετ τη Λιουντμίλα Σαμσόνοβα και κατέκτησε τον πέμπτο της φετινό τίτλο!

Σε εξαιρετική κατάσταση η 22χρονη Πολωνή (Νο.2), κάτοχος τεσσάρων major τροπαίων, έβαλε φρένο στην ονειρεμένη πορεία της 24χρονης Ρωσίδας (Νο.22) επικρατώντας εύκολα με 6-2, 6-2 σε 70 λεπτά και έφτασε τους 16 τίτλους καριέρας!

Έστω και την... τελευταία στιγμή κέρδισε το πρώτο της 1000άρι για τη φετινή σεζόν (1-2 σε τελικούς) και σίγουρα θα πάει με πολύ καλή ψυχολογία στο Κανκούν για να τα δώσει όλα στο WTA Finals (29/10-5/11). Συνολικά έχει κατακτήσει έξι τίτλους αυτής της κατηγορίας και αυτός είναι ο πρώτος της μετά τη Ρώμη το 2022.

Η Ίγκα έχασε το Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης από την Αρίνα Σαμπαλένκα μετά το US Open και έχει παραδεχτεί και η ίδια ότι αγωνίζεται με λιγότερο... βάρος. Και αυτό φάνηκε ξεκάθαρα στην επιβλητική πορεία της στο ντεμπούτο της στην κινεζική πόλη.

Aξίζει να σημειωθεί ότι κόντρα στη Σαμσόνοβα δεν έκανε κανένα αβίαστο λάθος (!), σε αντίθεση με την αντίπαλό της που υπέπεσε σε 26.

Πέρυσι... τα σάρωσε όλα και ήταν αχτύπητη στο μεγαλύτερο μέρος της σεζόν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι αποτυχημένη η φετινή πορεία της. Πέντε τίτλοι, μεταξύ των οποίων ένα Grand Slam και ένα 1000άρι είναι μια αξιοζήλευτη «συγκομιδή» από ένα κορίτσι που είναι μόλις 22 ετών...

Και η σεζόν, φυσικά, δεν τελείωσε ακόμα. Εκκρεμεί το σπουδαίο WTA Finals και έχει καλές πιθανότητες να επιστρέψει στην κορυφή, εκτοπίζοντας τη Σαμπαλένκα.

IGA DOING IGA TYPE THINGS 🏆👑@iga_swiatek secures her first Hologic WTA 1000 trophy of the season and her 16th career title!!!#ChinaOpen pic.twitter.com/OEyBL5lbwK — wta (@WTA) October 8, 2023