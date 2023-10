Σταμάτησε τη Ριμπάκινα και πέρασε στον τελικό η Σαμσόνοβα (vid)

Η 24χρονη Ρωσίδα, Νο.22 στον κόσμο, άφησε εκτός την Έλενα Ριμπάκινα (Νο.5) με 7-6(7), 6-3 σε 1 ώρα και 40 λεπτά και θα διεκδικήσει τον πέμπτο και μεγαλύτερο τίτλο στην καριέρα της (πρώτο φετινό).΄Έπαιξε και στον τελικό του Μόντρεαλ τον περασμένο Αύγουστο, αλλά ηττήθηκε από την Τζέσικα Πεγκούλα.

Το φοβερό είναι ότι απέναντι στη Ριμπάκινα έχει τέσσερις νίκες σε ισάριθμους αγώνες και σήμερα είχε 33 winners έναντι μόλις 7! Δεν τα πάει, ωστόσο, το ίδιο καλά κόντρα στη Σβιόντεκ, καθώς έχει χάσει και τις δύο αναμετρήσεις της με την 22χρονη Πολωνή.

Με την πορεία της στο Πεκίνο έχει εξασφαλίσει την άνοδό της στο Νο.16, ενώ αν κατακτήσει τον τίτλο θα κάνει career high, φτάνοντας... μια ανάσα από το Top 10 (No.11).

Second WTA 1000 final of the season ✌️@LiudaSamsonova sees off Rybakina 7-6(7), 6-3 and will face World No.2 Swiatek in the championship match! #ChinaOpen pic.twitter.com/cYctWjsBuX