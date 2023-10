Η εκπληκτική Σβιόντεκ έβαλε τέλος στο σερί της Γκοφ! (vids)

Η 22χρονη Πολωνή (Νο.2) λύγισε τη φετινή νικήτρια του US Open (Νο.3) με 6-2, 6-3 σε 79 λεπτά και θα περιμένει στον τελικό τη νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στην Έλενα Ριμπάκινα και την Λιουντμίλα Σαμσόνοβα.

Είναι η όγδοη φορά που περνάει σε τελικό WTA 1000 (5-2) και θα προσπαθήσει να κερδίσει τον πρώτο της φετινό τίτλο σε τουρνουά αυτού του επιπέδου (έχει χάσει δύο τελικούς). Συνολικά το 2023 έχει κερδίσει 4 τρόπαια (4-2 το ρεκόρ της σε τελικούς).

Κόντρα στην Κόκο έχει οκτώ νίκες σε εννιά αγώνες, έχοντας χάσει μόνο στα ημιτελικά του Σινσινάτι τον περασμένο Αύγουστο. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχει κερδίσει 17 από τα 19 σετ που έχουν παίξει!

H 19χρονη Αμερικανίδα κατέκτησε τους τίτλους σε Ουάσινγκτον, Σινσινάτι, Νέα Υόρκη και είχε κερδίσει 22 από τα τελευταία 23 παιχνίδια της. Είχε να χάσει περίπου δύο μήνες, αλλά μην ξεχνάμε ότι έπεσε σε μια παίκτρια που πέρυσι είχε σερί 37 νικών!

Και οι δύο παίκτριες έχουν εξασφαλίσει, φυσικά, την πρόκριση στο WTA Finals (29/10-5/11), οπότε είναι πολύ πιθανό να τις δούμε να μονομαχούν και στο Κανκούν.

Για την ώρα, η Ίγκα θα έχει την τελευταία ευκαιρία της να κερδίσει 1000άρι τη φετινή σεζόν!

