Άφησε εκτός ημιτελικών τη Σαμπαλένκα η Ριμπάκινα (vids)

Η περσινή νικήτρια του Wimbledon, Νο.5 στη παγκόσμια κατάταξη, επικράτησε της 25χρονης Λευκορωσίδας με 7-5, 6-2 σε 94 λεπτά και πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά του China Open (WTA 1000), όπου θα βρει την Λιουντμίλα Σαμσόνοβα.

Ήταν, μάλιστα, η τέταρτη (φετινή) νίκη της σε βάρος Νο.1 (οι προηγούμενες ήρθαν κόντρα στην Ίγκα Σβιόντεκ), ενώ έχει πλέον 5/5 σε προημιτελικούς τουρνουά WTA 1000 τη φετινή σεζόν. Εκτός των άλλων, έχει ρεκόρ 5-0 απέναντι σε τενίστριες του Top 10 σε τουρνουά αυτής της κατηγορίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι είχε χάσει τα τέσσερα πρώτα ματς της κόντρα στη Σαμπαλένκα, όμως τώρα έχει δύο σερί νίκες κόντρα στη νικήτρια του Australian Open (εκείνη ήταν φιναλίστ).

Κυνηγάει τον τρίτο φετινό της τίτλο στο Πεκίνο (έκτο συνολικά), έχοντας σηκώσει το τρόπαιο σε άλλα δύο 1000άρια το 2023 (Indian Wells, Ρώμη).

Κόντρα στη Σαμσόνοβα, πάντως, δεν τα πάει καθόλου καλά, αφού έχει τρεις ήττες σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

Στον άλλο ημιτελικό, θυμίζουμε, θα αναμετρηθούν Ίγκα Σβιόντεκ και Κόκο Γκοφ.

