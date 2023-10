«Παραδόθηκε» στην ασταμάτητη Γκοφ η Σάκκαρη (vids)

Η 19χρονη Αμερικανίδα, Νο.3 στον κόσμο, «υπέταξε» τη Μαρία (Νο.6) με 6-2, 6-4 σε 78 λεπτά και σημείωσε τη 16η σερί νίκη της στο tour, έχοντας φύγει με τίτλους από το Σινσινάτι και το US Open. Kατέκτησε το τρόπαιο και στην Ουάσινγκτον, κάτι που σημαίνει ότι έχει κερδίσει 22 από τα 23 τελευταία ματς της!

Η αλήθεια, βέβαια, είναι ότι η Σάκκαρη δεν έπαιξε ούτε και σήμερα το καλύτερο τένις της. Δεν σέρβιρε καλά (40% πίσω από το δεύτερο) και έκανε πολλές βιαστικές επιλογές, που είχαν ως αποτέλεσμα να δώσει εύκολους πόντους στη νεαρή αντίπαλό της με τα 26 αβίαστα λάθη της.

Εκτός των άλλων, η Κόκο έπαιξε πολύ καλά τους κρίσιμους πόντους και βρήκε μεγάλα σερβίς, ειδικά προς το τέλος του αγώνα όταν η Μαρία φαινόταν πιο απειλητική (αν και δεν είχε κανένα μπρέικ πόιντ).

Πέρα από το ότι η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια έχασε την ευκαιρία να περάσει στον τρίτο σερί ημιτελικό της, με το αποτέλεσμα στο Πεκίνο ψαλιδίστηκαν και οι ελπίδες της για πρόκριση στο WTA Finals.

Το τελευταίο της τουρνουά θα είναι στη Ζενγκζού την άλλη εβδομάδα και λογικά θα μείνει στο Νο.9 του Race, οπότε θα περιμένει να δει μήπως υπάρξει κάποια απόσυρση της τελευταίας στιγμής. Η Καρολίνα Μούχοβα ήταν τραυματίας τον τελευταίο καιρό, ωστόσο είναι στην Κίνα και όλα δείχνουν ότι επιστρέφει στη δράση.

Αν τα πράγματα μείνουν ως έχουν, τότε η Σάκκαρη θα αποφασίσει αν θα ταξιδέψει στο Κανκούν ως αναπληρωματική.

Σε ό,τι αφορά τον προημιτελικό, η Γκοφ μπήκε πολύ επιθετικά στον αγώνα και προηγήθηκε 4-0, εκμεταλλευόμενη τις δυσκολίες της Μαρίας κυρίως στο δεύτερο σερβίς της.

Μετά την απώλεια του πρώτου σετ η Σάκκαρη φάνηκε να ανεβάζει την απόδοσή της, όμως έχασε ξανά το σερβίς της στο 2-2.

Παρότι «χτυπούσε» την Γκοφ στο δικό της σερβίς, η νεαρή Αμερικανίδα δεν την άφησε να βρεθεί με μπρέικ πόιντ και έκλεισε τελικά τον αγώνα στο πρώτο ματς πόιντ της στο 5-4.

Η Σβιόντεκ έχει κερδίσει επτά από τις οκτώ αναμετρήσεις τους, αλλά η Κόκο ήταν νικήτρια στην τελευταία τους, στα ημιτελικά του Σινσινάτι.

Το άλλο ζευγάρι της τετράδας θα βγει από τα ματς Σαμπαλένκα Ριμπάκινα και Οσταπένκο-Σαμσόνοβα.

