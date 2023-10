Ίδρωσε, αλλά έκλεισε το ραντεβού με Γκοφ στα προημιτελικά η Σάκκαρη! (vid)

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (Νο.6) λύγισε την μαχητική Κινέζα (Νο.6) με 6-4, 2-6, 6-3 και έχει αύριο (6/10. 09.30) μεγάλο ραντεβού με την Κόκο Γκοφ στην οκτάδα.

Και θέλει τη νίκη όχι μόνο για να συνεχίσει την πορεία προς τον τρίτο τίτλο στην καριέρα της, αλλά και για να μείνει «ζωντανή» στο κυνήγι της πρόκρισης στο WTA Finals (29/10-5/11)!

Δεν ήταν η καλύτερη μέρα της και πέρασε δύσκολες στιγμές απέναντι σε μια αντίπαλο με βαριά χτυπήματα και... άγνοια κινδύνου, ωστόσο ανέβασε ταχύτητα στο τρίτο σετ, βελτίωσε το σερβίς της και κατάφερε να κλείσει τον αγώνα. Έστω και αν το φινάλε ήταν λίγο... περιπετειώδες!

Έχει πλέον κερδίσει εννέα από τα τελευταία δέκα παιχνίδια της, αλλά στον δέκατο φετινό της προημιτελικό πέφτει πάνω σε μια τενίστρια που έχει ακόμα πιο... τρελό σερί: η Γκοφ μετράει 15 διαδοχικές νίκες στο tour και έχει κερδίσει 21 από τα 22 τελευταία ματς της!

Στο head to head η Μαρία προηγείται με 4-2, όμως η 19χρονη Αμερικανίδα (Νο.3) είχε επικρατήσει στην τελευταία τους αναμέτρηση στον τελικό της Ουάσινγκτον τον περασμένο Αύγουστο. Ήταν ένας από τους τρεις τίτλους που κατέκτησε αυτό το καλοκαίρι η Κόκο, που θριάμβευσε και σε Σινσινάτι-US Open!

H Γουάνγκ μπήκε πολύ δυνατά στον αγώνα και ήταν η πρώτη που απείλησε με μπρέικ (0/2 μπρέικ πόιντ), ωστόσο η Μαρία ήταν αυτή που «χτύπησε» πρώτη και πήρε προβάδισμα με 5-3. Παρότι δεν κατάφερε να κλείσει το σετ όταν πήρε τις μπάλες στα χέρια της (0/2 σετ πόιντ) αμέσως μετά, το έκανε με νέο μπρέικ στο δέκατο γκέιμ.

Στο δεύτερο σετ, ωστόσο η Γουάνγκ μείωσε τα αβίαστα λάθη (είχε 20 στο πρώτο σετ) και ήταν ακόμα πιο πιεστική στο σερβίς της Μαρίας. Κατάφερε να το σπάσει, μάλιστα, δύο φορές και να προηγηθεί με 1-4, προκαλώντας τον εκνευρισμό της Σάκκαρη, που ξέσπασε στη ρακέτα της και πήρε το warning.

Ίσως αυτό το ξέσπασμα να τη βοήθησε, πάντως, καθώς μετά την απώλεια του δεύτερου σετ, εμφανίστηκε τελείωσε διαφορετική στο τρίτο. Σέρβιρε πολύ καλύτερα, έγινε πολύ πιο επιθετική και δεν άργησε να πάρει προβάδισμα με 3-1 μετά από τέσσερα (ακόμα) χαμένα μπρέικ πόιντ.

Στρίμωξε την 22χρονη Κινέζα στο 5-2 για να τελειώνει με την πρόκριση, όμως έπαιξε παθητικά στα δύο ματς πόιντ της και αναγκαστικά πήρε τις μπάλες για να ολοκληρώσει το ματς.

Και πάλι δεν χειρίστηκε όπως έπρεπε τα δύο επόμενα ματς πόιντ της και χρειάστηκε στη συνέχεια να σβήσει και μπρέικ πόιντ της Γουάνγκ, ωστόσο κατάφερε να... ξεμπερδέψει στο πέμπτο ματς πόιντ της, μετά από συνολική προσπάθεια διάρκειας 2 ωρών και 31 λεπτών.

Αν η Μαρία ηττηθεί από τον Γκοφ, εκτός του ότι μένει εκτός ημιτελικών στο Πεκίνο, μένει και εκτός WTA Finals.

Διπλή πρόκληση, λοιπόν...

Strong down the stretch 💪@mariasakkari fights past Xin. Wang, lining up a quarterfinal clash against Gauff!#ChinaOpen pic.twitter.com/O3OX9RapSm