Πρωταθλητής στο Πεκίνο ο Σίνερ (vids)

Μετά τον Κάρλος Αλκαράθ, και ο Ντανίλ Μεντβέντεφ «υποκλίθηκε» στον Γιάνικ Σίνερ, που σήκωσε πανάξια το τρόπαιο στο Πεκίνο (ATP 500).

Φανταστικός για δεύτερη σερί μέρα ο 22χρονος Ιταλός (Νο.7), λύγισε τον 27χρονο Ρώσο (Νο.3) με 7-6(2), 7-6(2) σε 2 ώρες και κατέκτησε τον ένατο τίτλο στην καριέρα του (τρίτο φετινό).

Ήταν, μάλιστα, μόλις η πρώτη νίκη του κόντρα στον Μεντβέντεφ (1-6 το head to head), που είχε επικρατήσει και στις δύο προηγούμενες φετινές συναντήσεις τους σε τελικούς (Ρότερνταμ, Μαϊάμι).

Ο Σίνερ ήταν ο καλύτερος παίκτης σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και ίσως θα μπορούσε να είχε καθαρίσει πιο εύκολα το πρώτο σετ, αν δεν είχε στείλει ένα smash στο φιλέ σε μπρέικ πόιντ στο 4-3.

Κατάφερε, ωστόσο, να το αφήσει αυτό πίσω του, να κάνει μεγάλη εμφάνιση στο τάι μπρέικ που ακολούθησε και να βάλει τις βάσεις για τη νίκη του.

Κλειστό ήταν και το δεύτερο σετ, με τον Ιταλό να έχει τρία χαμένα μπρέικ πόιντ στο 1-1 και τελικά τους δύο παίκτες να οδηγούνται ξανά σε τάι μπρέικ. Εκεί κυριάρχησε και πάλι ο Γιάνικ, που πέρασε μπροστά με 6-2 με δύο μίνι μπρέικ και έκλεισε τον αγώνα με μια μεγάλη επιστροφή.

Με την πορεία του στο Πεκίνο θα γίνει αύριο ο δεύτερος παίκτης από την Ιταλία που μπαίνει στο Τοp 5 του κόσμου και θα «ισοφαρίσει» το Νο.4 του θρυλικού Αντριάνο Πανάτα.

Μόνο αυτός και ο Τζόκοβιτς έχουν καταφέρει να νικήσουν φέτος Αλκαράθ και Μεντβέντεφ!

Εκτός των άλλων, ο χαρισματικός Ιταλός εξασφάλισε και την πρώτη του συμμετοχή στο ATP Finals στο Τορίνο (12-19/11).

🏆 CHAMPION IN BEIJING 🏆



The moment @janniksin claimed his 9th career title, and defeated Medvedev for the first time!#ChinaOpen pic.twitter.com/dCWQnTRknf — Tennis TV (@TennisTV) October 4, 2023