Επιστροφή στις νίκες για τη Σάκκαρη (vid)

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε της 18χρονης Τσέχας (Νο.98) με 6-4, 6-2 σε 90 λεπτά στην πρεμιέρα της στη διοργάνωση και θα αναμετρηθεί την Πέμπτη (5/10) με την Κινέζα Σινγιού Γουάνγκ (Νο.37) για μια θέση στα προημιτελικά.

Η Μαρία, λοιπόν, έχει κερδίσει οκτώ από τους τελευταίους εννιά αγώνες της και συνεχίζει τη μεγάλη προσπάθεια για πρόκριση στο WTA Finals (29/10-5/11). Αν καταφέρει να φτάσει στον τελικό θα σκαρφαλώσει στο Νο.6 του Race, αλλά θα έχει ελπίδες ακόμα και αν δεν πάει πέρα από τα ημιτελικά, καθώς απομένει ένα 500άρι (Ζενγκζού) για να τα δώσει όλα!

Ποιος να το περίμενε μετά τα όσα συνέβησαν στο US Open ότι θα βρεθεί σε αυτή τη θέση και πως (λογικά) θα ολοκληρώσει τη σεζόν στο Top 10 για τρίτη σερί χρονιά!

Η 28χρονη τενίστρια δεν έκανε την πολύ μεγάλη εμφάνιση κόντρα στην ανερχόμενη αντίπαλό της, όμως ανέβασε ταχύτητα όποτε χρειάστηκε και έφτασε ελεγχόμενα στη νίκη, επιστρέφοντας στις επιτυχίες μετά την ήττα στα ημιτελικά του Τόκιο από την Τζέσικα Πεγκούλα.

Πήρε μεγάλη βοήθεια από το forehand της (19 winners) και παρότι δεν σέρβιρε... σούπερ, ήταν ψύχραιμη στα κρίσιμα και κατάφερε να κλείσει τον αγώνα χωρίς να πιέσει ιδιαίτερα. Ήταν και... περασμένη η ώρα, αφού ο αγώνας ολοκληρώθηκε στις 12.50π.μ.τοπική!

Ξεκίνησε εντυπωσιακά τον αγώνα, πάντως, και με «πυροβολισμούς» από παντού, βρέθηκε έναν πόντο μακριά από το 3-0. Η νεαρή τενίστρια, ωστόσο, γύρισε την εις βάρος της κατάσταση και με τρία γκέιμ στη σειρά πέρασε μπροστά με 2-3.

Η Μαρία είχε την άμεση απάντηση (3-3) και έβαλε πίεση στη Φρουχβίρτοβα όταν σέρβιρε λίγο αργότερα στο 5-4, με αποτέλεσμα να πάρει πέντε πόντους από το 40-0 και να αρπάξει το πρώτο σετ!

Η Τσέχα ήταν η πρώτη που απείλησε με μπρέικ στο δεύτερο, όμως η Μαρία «εξουδετέρωσε» και τις τρεις ευκαιρίες της στο 1-1 και πέτυχε εκείνη το μπρέικ στο έκτο γκέιμ (4-2). Αυτό ήταν και το τελειωτικό χτύπημα για τη Φρουχβίρτοβα, που δεν μπόρεσε να κρατήσει το σερβίς της ούτε στο 5-2.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αν η Μαρία πάρει το εισιτήριο για την οκτάδα, τότε θα βρει απέναντί της μια εκ των φορμαρισμένων Κόκο Γκοφ και Βερόνικα Κουντερμετόβα!

Για την ώρα, βέβαια, συγκεντρώνεται στη Γουάνγκ, τη μοναδική Κινέζα του ταμπλό, την οποία θα αντιμετωπίσει για πρώτη φορά στην καριέρα της.

