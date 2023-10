«Μετωπική» Μεντβέντεφ-Ζβέρεφ στο Πεκίνο (vids)

Ο 27χρονος Ρώσος (Νο.3) λύγισε με 6-4, 3-6, 6-1 τον Ούγκο Ουμπέρ (Νο.36) και πέρασε στον δέκατο φετινό του ημιτελικό (48oς καριέρας), επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά ότι είναι... εξπέρ των σκληρών επιφανειών. Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει φτάσει τουλάχιστον στα ημιτελικά σε κάθε hard court διοργάνωση από 500άρι και πάνω.

Ήταν η πρώτη νίκη του σε βάρος του Γάλλου (1-2 το head to head και κυνηγάει τον 21ο τίτλο του σε 21η διαφορετική πόλη!

Απέναντί του, όπως είπαμε, θα βρει τον φορμαρισμένο Ζβέρεφ (Νο.10), που πέρασε στον δεύτερο σερί ημιτελικό του (60ο καριέρας) και πάει φουλ για πρόκριση στο ATP Finals. Ήταν η έβδομη διαδοχική νίκη του στο tour, καθώς έφυγε νικητής από την Τσενγκντού την περασμένη εβδομάδα.

Ο 26χρονος Γερμανός (Νο.10) επικράτησε του Νικολάς Τζάρι (Νο.23), που έκοψε τον δρόμο του Στέφανου Τσιτσιπά στο Πεκίνο, με 6-1, 6-7(5), 6-3 και συνεχίζει την πορεία προς τον 22ο τίτλο στην καριέρα του.

Μεντβέντεφ και Ζβέρεφ έχουν συναντηθεί 16 φορές στην καριέρα τους και ο τενίστας από τη Μόσχα προηγείται στο head to head με 9-7. Ο Γερμανός, πάντως, κέρδισε την τελευταία τους αναμέτρηση στο Σινσινάτι, βάζοντας τέλος σε ένα σερί τριών νικών του Μεντβέντεφ (όλες τη φετινή σεζόν).

Ο άλλος ημιτελικός θα προκύψει από τα ματς Αλκαράθ-Ρουντ και Ντιμιτρόφ-Σίνερ.

