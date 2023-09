Παίδεψε τον εαυτό του στο πρώτο σετ ο Μεντβέντεφ (vids)

Ο φιναλίστ του φετινού US Open, Νο.3 στον κόσμο, επικράτησε του Άλεξ Ντε Μινόρ (Νο.12) με 7-6(3), 6-3 σε 1 ώρα και 57 λεπτά και θα περιμένει στην οκτάδα τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον φίλο του Αντρέι Ρούμπλεφ και τον Ούγκο Ουμπέρ.

Ο 27χρονος Ρώσος απέτυχε δύο φορές να κλείσει το πρώτο σετ στο σερβίς του (στο 5-2 και στο 5-4) και χρειάστηκε το τάι μπρέικ για να βάλει τις βάσεις για τη νίκη του.

Στο δεύτερο σετ, πάντως, δεν έκανε το ίδιο λάθος και έκλεισε τον αγώνα όταν πήρε τις μπάλες στα χέρια του στο 5-3. Πλέον έχει έξι νίκες και οκτώ αγώνες με τον 24χρονο Αυστραλό.

Στον έκτο φετινό του προημιτελικό πέρασε και ο Νικολάς Τζάρι, που χθες έκοψε τον δρόμο του Στέφανου Τσιτσιπά. Ο 27χρονος Χιλιανός (Νο.23) πέτυχε δύσκολη νίκη επί του εξαιρετικού φέτος Ματέο Αρνάλντι (Νο.48) με 6-7(4), 7-6(4), 6-3 και θα αναμετρηθεί στα προημιτελικά με Σάσα Ζβέρεφ ή Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα.

Just too good from Daniil 💯 @DaniilMedwed #ChinaOpen pic.twitter.com/li4s3qjwdP

How did @DaniilMedwed win that point? 😳 #ChinaOpen pic.twitter.com/8QUR8YkRRp

A sixth quarter-final of 2023 for Nicolas Jarry 👏



The No.1 Chilean rallies from triple match point down to defeat Arnaldi 6-7(4) 7-6(4) 6-3 in Beijing!#ChinaOpen pic.twitter.com/nY9KybYImC