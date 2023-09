Η κλήρωση της Σάκκαρη στο Πεκίνο

Λόγω, μάλιστα, της πορείας της στην Ιαπωνία έχει performance bye (όπως συνέβη και αυτή την εβδομάδα) και περνάει χωρίς αγώνα στον δεύτερο γύρο, όπου θα παίξει με τη νικήτρια του αγώνα Φρουχβίρτοβα-Ρους.

Στη φάση των «16» λογικά θα συναντήσει την Ντάρια Κασάτκινα, ενώ στα προημιτελικά η πιθανότερη αντίπαλος είναι η Κόκο Γκοφ, νικήτρια του φετινού US Open.

Η Μαρία έχει κληρωθεί στην κάτω πλευρά του ταμπλό, οπότε στα ημιτελικά ενδέχεται να πέσει πάνω στην Ίγκα Σβιόντεκ.

Επικεφαλής του ταμπλό είναι η Αρίνα Σαμπαλένκα, που έχει στην πλευρά της τις Τζέσικα Πεγκούλα, Έλενα Ριμπάκινα και Ονς Ζαμπέρ.

Σε αυτό το τουρνουά πολλά θα ξεκαθαρίσουν σε ό,τι αφορά τη μάχη για πρόκριση στο WTA Finals.

Πιθανοί προημιτελικοί (με βάση το ranking)

Σαμπαλένκα-Ριμπάκινα

Πεγκούλα-Ζαμπέρ

Σάκκαρη-Γκοφ

Βοντρούσοβα-Σβιόντεκ

