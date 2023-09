Σάκκαρη: «Όσο πιο χαρούμενη και χαμογελαστή είμαι, τόσο καλύτερα παίζω» (vid)

«Το είπα και την προηγούμενη εβδομάδα, το να είμαι χαρούμενη και να χαμογελάω στο court με κάνει να παίζω καλά», είπε η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια στην on court συνέντευξή της μετά τη νίκη επί της Καρολίν Γκαρσιά στο Τόκιο. «Απολαμβάνω το χρόνο μου στο γήπεδο. Προφανώς υπάρχει μια μεγάλη διαδικασία από πίσω για να βγει αυτό στο court, αλλά νιώθω πως όσο πιο χαρούμενη και χαμογελαστή είμαι στο court, τόσο καλύτερα θα παίζω. Αγαπώ την Ιαπωνία και ήθελα πολύ να παίξω καλά εδώ, πηγαίνει πολύ καλά μέχρι στιγμής».

Όσο για την τακτική της; «Ακολούθησα το ίδιο πλάνο παιχνιδιού με την προηγούμενη εβδομάδα. Προφανώς δεν είναι εύκολο όταν αντιμετωπίζεις την ίδια παίκτρια 2 φορές μέσα σε λίγες ημέρες. Η Καρολίν είναι εκπληκτική παίκτρια και είναι πάντα δύσκολο να την αντιμετωπίζεις. Σήμερα έπαιξα πάρα πολύ καλά και είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι στα ημιτελικά».

Η Μαρία θα αντιμετωπίσει αύριο (07.30-08.00) στα ημιτελικά την Τζέσικα Πεγκούλα, κόντρα στην οποία έχει πέντε νίκες σε οκτώ αγώνες.

“Being happy on the court really makes me play good. Smiling, enjoying. There’s a big process behind it. I just feel like the happier I am on the court & the more I smile on court, the better I play.”



