«Υποκλίθηκε» στην Ντόι η Σάκκαρη: «Δεν θέλω να μιλήσω για μένα σήμερα»

«Το ότι έπρεπε να ταξιδέψω δεν ήταν ιδανικό, αλλά δεν θέλω να μιλήσω για μένα σήμερα», είπε συγκινημένη η 28χρονη Ελληνίδα. «Ήταν τιμή μου να παίξω ενάντια στη Μισάκι στο τελευταίο της παιχνίδι. Όπως σου είπα, αξίζεις να απολαύσεις τη ζωή, να διασκεδάσεις. Ξέρουμε πόσο δύσκολη είναι η ζωή του τενίστα. Πάρε λίγο χρόνο και είμαι σίγουρη ότι θα βρεις κάτι άλλο ξεχωριστό στη ζωή σου. Ήταν τιμή μου που έπαιξα μαζί σου σήμερα, είχες μια υπέροχη καριέρα και συγχαρητήρια. Δεν θέλω να μιλήσω για τον εαυτό μου».

Παρόμοια λόγια της είπε και στο φιλέ, όπου της έδωσε και μια ζεστή αγκαλιά: «Είσαι εξαιρετική παίκτρια, υπέροχος άνθρωπος. Ήταν τιμή μου».

Η Μαρία θα παίξει αύριο (29/9, 11.00) στα προημιτελικά με την Καρολίν Γκαρσιά.

"It was an honor" 🫂



Tokyo No.4 seed @mariasakkari defeats @MisakiDoiTennis, who finishes her playing career on home soil 🥺#TorayPPO pic.twitter.com/3Znd1l2dxY