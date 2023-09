Έκτη σερί νίκη για τη Σάκκαρη! (vids)

Μόλις τέσσερις μέρες μετά τον θρίαμβο στη Γουαδαλαχάρα, η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (Νο.6) ξεκίνησε την προσπάθειά της στην ιαπωνική πρωτεύουσα και με εξαιρετική εμφάνιση επικράτησε της 32χρονης Γιαπωνέζας (Νο.331) με 6-3, 6-1 σε μόλις 65 λεπτά.

Ήταν, μάλιστα, το τελευταίο ματς στην καριέρα της Ντόι, που αποσύρεται πρόωρα από τα courts λόγω προβλήματος τραυματισμού.

Η Μαρία πέρασε στον ένατο προημιτελικό της για φέτος και εκεί θα βρει την Καρολίν Γκαρσιά (29/9, 11.00), που ψάχνει τη ρεβάνς μετά την ήττα της στα ημιτελικά του Guadalajara Open!

Η 29χρονη Γαλλίδα (Νο.10), που έκανε και αυτή το δύσκολο ταξίδι από το Μεξικό, απέκλεισε με 6-4, 6-3 την Ανγκελίνα Καλίνινα.

Ανεπηρέαστη από την αλλαγή ηπείρου, η Μαρία ήταν ξανά ισοπεδωτική και έχει φτάσει πλέον τις έξι διαδοχικές νίκες με 12 σερί κερδισμένα γκέιμ!

Σήμερα έχασε μόνο 9 πόντους στο σερβίς της και το forenhand της... έβγαζε φωτιές, οπότε θα ήταν πολύ δύσκολο για την Ντόι να χτυπήσει το ματς και να παρατείνει την καριέρα της!

Το πρώτο μπρέικ σημειώθηκε στο τρίτο γκέιμ (2-1) και ήταν αρκετό για να δώσει στη Μαρία το πρώτο σετ, ενώ στο δεύτερο τα πράγματα ήταν πολύ πιο απλά. Η 28χρονη τενίστρια πέρασε μπροστά δεύτερο γκέιμ και με το δεύτερο μπρέικ στο 4-1, σφράγισε στην ουσία τη νίκη της.

Η Σάκκαρη παραμένει σε τροχιά πρόκρισης στο WTA Finals ως Νο.9 της λίστας και αυτή τη στιγμή κυνηγάει την Ονς Ζαμπέρ (Νο.8), που συνεχίζει την πορεία της στη Νίνγκμπο.

Στους άλλους προημιτελικούς του Τόκιο θα παίξουν Σβιόντεκ-Κουντερμετόβα, Παβλιουτσένκοβα-Αλεξαντρόβα και Κασάτκινα-Πεγκούλα.

Στο μεταξύ, εκτός ημιτελικών στο διπλό έμεινε η Δέσποινα Παπαμιχαήλ, που με παρτενέρ την Φερνάντα Κοντρέρας ηττήθηκε με 6-2, 6-3 από τις Γιαπωνέζες Χοζούμι/Νινομίγια.

"It was an honor" 🫂 Tokyo No.4 seed @mariasakkari defeats @MisakiDoiTennis , who finishes her playing career on home soil 🥺 #TorayPPO pic.twitter.com/3Znd1l2dxY

Ace down the T to close it out in straights ☄️@CaroGarcia joins the quarterfinal line-up in Tokyo for a third time!#TorayPPO pic.twitter.com/Rou9OoVQjK