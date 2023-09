Πρώτη προπόνηση στο Τόκιο για τη Σάκκαρη (pics)

Έφτασε το πρωί (τοπική ώρα) στο Τόκιο και έκανε, μάλιστα, και την πρώτη της προπόνηση εν όψει της πρεμιέρας της στο Τoray Pan Pacific Open Tennis (WTA 500)!

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια θα ξεκινήσει την προσπάθειά της την Πέμπτη (28/9) και η πρώτη της αντίπαλος θα προκύψει από τον αγώνα ανάμεσα στην Πέτρα Μάρτιτς και την Μισάκι Ντόι.

Παρά το κουραστικό ταξίδι, η διάθεση της Μαρίας είναι εξαιρετική και το χαμόγελο δεν έχει φύγει από τα χείλη της! Λογικό...

Me: Completely unable to function normally for 12+ hrs after making the trip from Guadalajara to Tokyo.



Maria: Makes it through the whole day and completes a full evening practice.



We’re clearly not the same! (not that anyone would ever suspect we were lol) pic.twitter.com/0lHfuhitDL