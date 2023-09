Η κλήρωση της Σάκκαρη στο Τόκιο

Επικεφαλής του ταμπλό είναι η Ίγκα Σβιόντεκ, ενώ επιστρέφουν στη δράση και οι Τζέσικα Πεγκούλα (Νο.2), Έλενα Ριμπάκινα (Νο.3).

Η Μαρία είναι στο Νο.4 του ταμπλό και περνάει με μπάι στον δεύτερο γύρο (λόγω της πορείας στη Γουαδαλαχάρα), όπου θα συναντήσει την Πέτρα Μάρτιτς ή παίκτρια από τα προκριματικά.

Στα προημιτελικά η πιθανότερη αντίπαλός της είναι η Καρολίν Γκαρσιά, την οποία νίκησε σήμερα στη Γουαδαλαχάρα, ενώ στα ημιτελικά λογικά θα πέσει πάνω στην Πεγκούλα.

Η Σβιόντεκ είναι, φυσικά, στο πάνω μέρος του ταμπλό και έχει μαζί της και τη Ριμπάκινα.

Στο Τόκιο ήδη βρίσκεται η Δέσποινα Παπαμιχαήλ, που παίζει από σήμερα στα προκριματικά της διοργάνωσης.

Main draw in Tokyo (WTA 500), where Iga Swiatek, Jessica Pegula, Elena Rybakina and Maria Sakkari are the top seeds.



Tokyo is trialing performance byes. Two were allocated to Guadalajara semifinalists Caroline Garcia and Maria Sakkari, after their seeded positions were drawn. pic.twitter.com/FvwjSM96tM