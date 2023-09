Μέσα σε μία ώρα και είκοσι λεπτά η Μαρία Σάκκαρη «καθάρισε» την Αυστραλέζα, Στορμ Χάντερ και προκρίθηκε στον 3ο γύρο του τουρνουά της Γουαδαλαχάρα.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια αν και πήρε άνετα το πρώτο σετ με 6-2 σε μόλις 35 λεπτά. Στο δεύτερο σετ η Χάντερ έβαλε δύσκολα στη Σάκκαρη, που βρέθηκε πίσω με 3-2, ωστόσο με τρομερές άμυνες κατάφερε να το γυρίσει και να πάρει εν τέλει τη νίκη με 6-4.

Έτσι η Σάκκαρη που είναι στο Νο9 του ranking θα αντιμετωπίσει στους «16» την Ιταλίδα, Καμίλα Γκιόργκι.

Maria Sakkari plays an incredible defensive point against Storm Hunter.



Just stop what you’re doing, sit back, & admire the athleticism.



Court coverage isn’t a strong enough word for what this point was. 🇬🇷



pic.twitter.com/MeGt5lFklS