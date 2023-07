Αλκαράθ σε Τζόκοβιτς: «Κέρδιζες τουρνουά από τότε που γεννήθηκα» (vid)

«Είναι εκπληκτικό, τι μπορώ να πω για εκείνον», είπε ο Καρλίτος για τον μεγάλο αντίπαλό του. «Με εμπνέεις πολύ, ξεκίνησα να παίζω τένις και σε παρακολουθούσα. Από τότε που γεννήθηκα κέρδιζες τίτλους. πιθανότατα είσαι σε καλύτερη φυσική κατάσταση από εμένα. Λες πως τα 36 είναι τα νέα 26 και το κάνεις όντως να φαίνεται έτσι! Είναι φοβερό».

Ο Νόλε, από την πλευρά του, είπε: «Είναι απίστευτο, τι ποιότητα έδειξες στο τέλος, το αξίζεις. Είναι εκπληκτικό. Νόμιζα ότι θα έχω πρόβλημα μαζί σου μόνο στο χώμα και τα σκληρά, αλλά είναι τρομερό πώς προσαρμόστηκες στην επιφάνεια, συγχαρητήρια. Δεν μου αρέσει να χάνω, αλλά πρέπει να είμαι ευγνώμων γιατί έχω κερδίσει πολλά κλειστά ματς τα τελευταία χρόνια και ίσως θα έπρεπε να είχα χάσει κάποια, οπότε είμαστε εντάξει! Θα είμαι περήφανος αύριο, αλλά όχι και τόσο σήμερα. Είναι δύσκολο να το χωνέψεις. Είμαι ευγνώμων, αλλά έχασα από έναν καλύτερο παίκτη και πρέπει να κοιτάξω μπροστά».

"Since I was born, you were already winning tournaments"@DjokerNole has been an inspiration for @carlosalcaraz from a young age#Wimbledon pic.twitter.com/B5KrObv2Wm