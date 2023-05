Έχασε σετ ο Αλκαράθ - Νίκησε τον Βαβρίνκα ο Κοκκινάκης (vids)

Ο κορυφαίος τενίστας στον κόσμο υπέταξε τον Ιάπωνα Τάρο Ντάνιελ (Νο.112) με 6-1, 3-6, 6-1, 6-2 και πήρε το εισιτήριο για τον τρίτο γύρο, όπου τον περιμένει ένα σαφώς υψηλότερο εμπόδιο: ο Ντάνις Σαποβάλοφ, που απέκλεισε τον Ματέο Αρνάλντι με 6-2, 3-6, 6-3, 6-3.

Ο Αλκαράθ, θυμίζουμε, είναι στην ίδια πλευρά με τον Στέφανο Τσιτσιπά και οι δυο τους ενδέχεται να συναντηθούν στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Ο Κοκκινάκης, από την πλευρά του, κατάφερε να λυγίσει τον πρωταθλητή του 2015 Σταν Βαβρίνκα με 3-6, 7-5, 6-3, 6-7(4), 6-3 μετά από επική μάχη 4 ωρών και 38 λεπτών και να πάρει την πρόκριση για τους «32» για πρώτη φορά μετά το... 2015.

Θα παίξει στη συνέχεια με τον... αθόρυβο Καρέν Χατσάνοφ, που άφησε έξω με 6-3, 6-4, 6-2 τον Ράντου Άλμποτ.

