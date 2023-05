Η Κόστγιουκ δεν έδωσε το χέρι της στην Σαμπαλένκα και αποδοκιμάστηκε από το κοινό (vid)

Η Ουκρανή, η οποία διατηρεί ψυχρή στάση απέναντι στις στις Ρωσίδες και τις Λευκορωσίδες αντιπάλους της, αποδοκιμάστηκε από το κοινό όταν έφυγε χωρίς να δώσει το χέρι της στην Σαμπαλένκα.

Η Σαμπαλένκα, η οποία έχει μιλήσει αρκετές φορές για το μίσος που έχει δεχτεί τον τελευταίο χρόνο με τον πόλεμο, νόμιζε ότι την αποδοκιμάζουν εκείνη και έκανε μια ειρωνική υπόκλιση στο κοινό.

Όταν συνειδητοποίησε ότι το κοινό αποδοκίμαζε την Κόστγιουκ, επέστρεψε για να χαιρετήσει κανονικά τον κόσμο, που τη χειροκροτούσε.

Aryna Sabalenka taking a bow.



Marta Kostyuk is being booed after the match for not shaking hands.



There’s a lot happening at Roland Garros right now. pic.twitter.com/TWHdQhB4Ue